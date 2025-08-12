شاهد.. أطراف صناعية بالذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد في تونس

تمكنت شركة "كيور بايونكس" (Cure Bionics) تونسية المنشأ من تسخير التقنيات الحديثة لبناء أطراف صناعية بتكلفة اقتصادية موجهة للدول النامية، ومن دون التضحية بجودة الأطراف نفسها أو حتى التقنيات المستخدمة فيها.

واعتمدت الشركة لتحقيق هذا على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد مع المزج بين ألياف الكربون والمواد الملائمة للاستخدام مع الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء الأطراف الصناعية في جودة ملائمة وسعر اقتصادي يجعلها خيارا مناسبا للقاطنين في الدول النامية، وفق رويترز.

كما تضم أطراف الشركة الصناعية مجموعة متنوعة من المستشعرات التي تعمل بالتوازي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تيسير التحكم في الطرف ونقل شعور يشبه شعور الأطراف الطبيعية للمستخدم.

ويقول محمد الضوافي المدير التنفيذي للشركة ومؤسسها أن الفكرة الرئيسية وراء شركته كانت لحل أزمة حقيقية يعاني منها الكثير من سكان الدول النامية غير القادرين على تحمل ثمن الأطراف الصناعية الباهظ، إذ يصل ثمن بعضها إلى 15 ألف دولار.

وتزداد هذه المشكلة من وجهة نظر الضوافي في حالة الأطفال الصغار، إذ يحتاجون باستمرار للحصول على أطراف جديدة تتكيف مع نموهم العضلي المستمر، وهذا ما يجعل الكثيرين ينتظرون حتى تنتهي مرحلة النمو ثم يقتنون الأطراف الصناعية.

واستطاعت الشركة حل هذه المشكلة عبر استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تمكن الشركة من تخصيص الأطراف الصناعية بالشكل الملائم للمستخدم، فضلا عن إضافة أجزاء متحركة بها يمكن استبدالها لاحقا لتيسير صيانة وترقية الطرف.

وتضم الأطراف أيضا لوحات طاقة شمسية ومنافذ شحن مخصصة لتزويدها بالطاقة في حالة نفاذ البطارية، وذلك بدلا من الحاجة لاستبدال الطرف بأكمله أو حتى استبدال البطارية حال نفاذها.

وتسعى الشركة لطرح أطرافها الصناعية بأسعار تبدأ من ألفي دولار وحتى 3 ألاف دولار بحسب الطراز والمزايا الموجودة في النموذج، وهو ما يمثل أقل من نصف سعر بعض الأطراف الصناعية الأخرى بحسب وصف الضوافي.