"شات جي بي تي" يتغلب على "غروك" في نهائي بطولة الشطرنج للذكاء الاصطناعي

فاز "شات جي بي تي" بلقب أفضل لاعب شطرنج بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن تغلب على روبوت "غروك" في المباراة النهائية للبطولة.

ويأتي هذا الفوز بالاعتماد على نموذج "شات جي بي تي أو 3" (ChatGPT o3) القديم، وليس النسخة الأحدث التي طرحتها الشركة في الأيام السابقة، إذ لم يخسر النموذج أي مباراة ضمن البطولة.

واعتمد نموذج "غروك" التابع لشركات إيلون ماسك على النسخة الأحدث من النموذج وهي "غروك 4″، لكن هذا لم يكن كافيا ليفوز على "شات جي بي تي"، أما نموذج "جيميناي" من غوغل فجاء في المركز الثالث بعد أن تغلب على نموذج آخر من "أوبن إيه آي" كما جاء في التقرير.

ويشير التقرير إلى أن أداء نموذج "غروك" في البطولة كان متميزا، وأوحى للمشاهدين أنه لن يخسر في المباراة النهائية، لكن بعض الأخطاء التي قام بها والتخبط المستمر في الأداء أتاحا الفرصة أمام نموذج "أوبن إيه آي" ليتغلب عليه.

ويؤكد الغراند ماستر هيكارو ناكامورا -الذي كان مسؤولا عن التعليق المباشر على المباراة النهائية- أن نموذج "أوبن إيه آي" لم يرتكب أي أخطاء في المباراة النهائية مثلما فعل "غروك"، وهذا ما مكنه من الفوز.

من جانبه، يرى إيلون ماسك أن نجاح غروك في الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة هو عرض جانبي غير مقصود، إذ لم تركز الشركة على تعليم النموذج الشطرنج على الإطلاق، وذلك حسب تغريدة من حسابه في منصة إكس.

This is a side effect btw. @xAI spent almost no effort on chess. https://t.co/p18DFFn35A — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2025

يذكر أن البطولة أقيمت في منصة "غوغل" التي تدعى "كاغل" (Kaggle)، وهي منصة مخصصة لتقييم أنظمة الاذكاء الاصطناعي عبر التحديات والبطولات المختلفة، إذ شاركت في البطولة التي استمرت 3 أيام 8 نماذج ذكاء اصطناعي من "آنثروبيك" و"غوغل" و"ديب سيك" و"مون شوت".

إعلان

وتعد لعبة الشطرنج من الألعاب الإستراتيجية المثالية لاختبار نماذج الذكاء الاصطناعي وأنظمة الحواسيب الذكية، وذلك لأنها لعبة تعتمد على التخطيط والتفكير الإستراتيجي بشكل أساسي، مما يختبر قدرة النموذج على التعلم والوصول إلى النتيجة المرجوة.

وتتشارك لعبة "غو" (Go) الصينية مع الشطرنج في هذه الأهمية، لذلك طورت غوغل سابقا نموذج ذكاء اصطناعي يدعى "ألفا غو" (AlphaGo)، وهو مصمم خصيصا للعبة، وذلك بالاعتماد على تقنيات "ديب مايند" الخاصة بها.

وفي عام 2019 تسبب نموذج "ألفا غو" في اعتزال بطل كوريا الجنوبية اللعبة بعد أن عانى من هزائم عدة على يد النموذج، قائلا إن "ألفا غو" هو كيان لا يمكن هزيمته.