الإعلان عن الدورة التاسعة من جائزة قطر للأعمال الرقمية 2025

فتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية باب الترشح للنسخة التاسعة من جائزة قطر للأعمال الرقمية لعام 2025 في عدة فئات مختلفة، وذلك بدءا من أمس الاثنين وحتى 24 أغسطس/آب الجاري، وفق البيان الصحفي للوزارة للإعلان عن الجائزة.

وتركز النسخة التاسعة من جائزة قطر للأعمال الرقمية على دعم الابتكار في المجالات الرقمية المختلفة، وذلك عبر تسليط الضوء على أبرز الإنجازات في عدة فئات، من بينها التحول الرقمي وحلول مجال الذكاء الاصطناعي، فضلا عن التجربة الرقمية وشركات تزويد الخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب جائزة أفضل شركة ناشئة وأفضل حل ذكي وأفضل حل في مجال الأمن السيبراني وأفضل رائد أعمال لهذا العام.

كما صرحت ريم محمد المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، بأن هذه النسخة تجسد امتدادا لرؤية الوزارة في بناء اقتصاد رقمي متنوع ومبتكر.

وأضافت: "تمثل الجائزة مبادرة وطنية رائدة لتحفيز الابتكار الرقمي وتعزيز ثقافة التميز في بيئة الأعمال الرقمية داخل الدولة، وتأتي هذه النسخة الجديدة في إطار الأهداف الإستراتيجية للوزارة وانسجاما مع الأجندة الرقمية 2030 الهادفة إلى تطوير الاقتصاد الرقمي الوطني وتنمية منظومة الصناعات الرقمية".

وتكرم الجائزة هذا العام 13 شركة وفائزا من رواد الأعمال بواقع فائز واحد عن كل فئة، فضلا عن كون وجود فئة مخصصة للشركات الكبيرة وأخرى للشركات الصغيرة في كل مجال من مجالات الجائزة.

وتضم لجنة التحكيم المستقلة نخبة من الخبراء والمتخصصين البارزين في المجال الرقمي، كما تعتمد معايير تقييم واضحة ومحددة بما يضمن النزاهة والشفافية في عملية التقييم.

كما يتم اختيار 5 مرشحين نهائيين عن كل فئة لإجراء مقابلات تقييم العروض قبل الإعلان عن النتائج وتكريم الفائزين خلال الحفل الرسمي الخاص بالجائزة.

وتستقبل الوزارة طلبات المشاركة من الشركات والأفراد والجهات المعنية من خلال الموقع الإلكتروني الخاصة بجائزة قطرة للأعمال الرقمية 2025، إذ يضم الموقع كافة التفاصيل والفئات الخاصة بالجائزة.