"آبل" تستعد لطرح "ماك بوك" اقتصادي بسعر 600 دولار

تستعد "آبل" هذا العام لطرح طراز جديد من حواسيب "ماك بوك" الاقتصادية بسعر يقترب من 600 دولار حسب التقرير الذي نشره موقع "سي نت" (Cnet) التقني.

ويعتمد الحاسوب الجديد على معالج "إيه 18 برو" (A18 Pro) المستخدم في أجهزة "آيفون 16 برو" و"آيفون 16 برو ماكس" بعد أن أثبت كفاءته، ليصبح بذلك أول حاسوب محمول يعتمد على معالجات "آيفون" بدلا من معالجات "إم" (M) التي تصنعها "آبل".

وتتسق التقارير الأخيرة مع شائعات سابقة أشارت لكون الشركة تعمل على تطوير حاسوب "ماك بوك آير" اقتصادي يعتمد على معالجات "آيفون"، ولكن في السابق لم يتم الكشف عن السعر المتوقع للجهاز الجديد.

ويتيح هذا الحاسوب للشركة الدخول إلى قطاع جديد من المستخدمين لم تكن تركز عليه سابقا، وهو المستخدمون الذين يبحثون بشكل مباشر عن أجهزة اقتصادية دون النظر لأداء الجهاز أو المزايا الإضافية المتاحة فيه.

ويعد حاسوب "ماك بوك آير إم 4" هو أكثر جهاز اقتصادي من "آبل" في الوقت الحالي، إذ تقدم الشركة الجهاز مع معالج "إم 4" (M4) الرائد وذاكرة عشوائية 16 غيغابايت ومساحة تخزين 256 غيغابايت بسعر يقترب من ألف دولار.

ولا تشير التقارير إلى بقية مواصفات الحاسوب الاقتصادي من "آبل"، وهذا يطرح التساؤلات حول حجم الذاكرة العشوائية التي تنوي الشركة استخدامها مع الحاسوب، لكونها احتاجت لترقية ذاكرة حواسيب "ماك بوك آير" في العام الماضي لتصبح 16 غيغابايت للتكيف مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أضافتها بالعام الماضي.

ويذكر التقرير أن "آبل" في الوقت الحالي تسيطر على 9.2% فقط من إجمالي قطاع الحواسيب المحمولة في العالم، وذلك على النقيض من قطاع الهواتف المحمولة الذي تسيطر على أكثر من 27% من إجمالي المبيعات فيه.

وتنوي الشركة طرح الحاسوب الجديد في حجم شاشة يعد الأصغر بين جميع حواسيب "آبل" حتى الآن، إذ يأتي الحاسوب الجديد بحجم شاشة 12.9 بوصة، وذلك للابتعاد عن فئة "ماك بوك آير" ومنافسة الشركات الأخرى مثل "ديل" و"إتش بي".

وتشير التقارير إلى أن "آبل" تطرح هذا الحاسوب مع نهاية هذا العام في حدث منفصل عن حدث الكشف عن أجهزة "آيفون" الجديدة والمخطط إقامته في 9 سبتمبر/أيلول المقبل.