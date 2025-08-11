مزايا "سيري" بالذكاء الاصطناعي تُغير مستقبل "آبل" تماما

بدأت "آبل" في اختبار مزايا "سيري" المعززة بالذكاء الاصطناعي بكثافة مع عدد من التطبيقات المختلفة للتأكد من أن الميزة جاهزة للعمل بكفاءة، وذلك حسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.

ويشير التقرير إلى أن الشركة تختبر مزايا "سيري" المعززة بالذكاء الاصطناعي مع التطبيقات الخارجية الآن مثل "أوبر" و"ثريدز" و"تيمو" و"أمازون" و"يوتيوب" وحتى "فيسبوك" و"واتساب" إلى جانب بعض الألعاب.

كما تدرس الشركة عدم تقديم هذه المزايا بشكل مباشر في التطبيقات المالية والصحية حيث تصبح الدقة في المعلومات وتنفيذ الأوامر مطلوبة، وذلك لتجنب الضجة التي قد تنتج عن الأخطاء في هذه التطبيقات.

وتعود آبل عبر هذه الاختبارات إلى المسار الأصلي في إطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي في "سيري" الذي أعلنت عنه للمرة الأولى في عام 2024 وتم تأجيله لاحقا مع إطلاق نظام "آي أو إس 18″ ومزايا الذكاء الاصطناعي بشكل عام.

ورغم أن هذا التأجيل تسبب بضجة كبيرة، فإن آبل" آثرت احتمال هذه الضجة بدلا من تقديم منتج معطوب لا يقدم المطلوب منه ولا يفيد المستخدمين.

ويذكر تقرير بلومبيرغ ميزة جديدة تأتي في "سيري" تدعى "نيات التطبيقات" (App Intent) وهي الميزة التي تتيح للمساعد الشخصي التفاعل والتحكم في التطبيقات الخارجية دون الحاجة لإمساك الهاتف أو حتى استخدامه على الإطلاق.

وتتيح هذه الميزة للمستخدم التحكم في كافة التطبيقات الموجودة في الهاتف عبر الأوامر الصوتية، ويعني هذا توجيه الأمر للمساعد الصوتي ليبدأ في تنفيذه بشكل يحاكي عملاء الذكاء الاصطناعي.

ويمكن للمستخدم أن يطلب من سيري تعديل صورة ما بطريقة معينه ثم إرسال هذه الصورة إلى مستخدم آخر أو نشرها في "إنستغرام"، كما تستطيع سيري البحث في المعلومات المتاحة داخل التطبيقات للوصول إلى المعلومة التي يرغب المستخدم بها.

وكانت آبل أعلنت سابقا عن هذه المزايا في مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها لعام 2024، وكانت نيتها الأساسية طرح هذه المزايا بعد المؤتمر بعدة أشهر مع بقية مزايا الذكاء الاصطناعي في عام 2025، ولكنها تأجلت في الوقت الحالي لعام 2026.

وتعتمد آبل على هذه الواجهة الصوتية الجديدة في منتجات أخرى إلى جانب هواتف آيفون والأجهزة الذكية الخاصة بها، إذ تنوي الشركة طرح منتجات منزل ذكي في الفترة القادمة ويبدو أن ميزة التحكم الصوتي ستكون ضمنها كما جاء في التقرير.