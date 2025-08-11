تعرف على مزايا "آي أو إس 26" الخفية

كشفت "آبل" عن نظام "آي أو إس 26" الجديد في مؤتمرها السنوي للمطورين، ومعه كشفت عن مجموعة من المزايا الجديدة المنتظرة في النظام.

وبينما ركزت آبل في المؤتمر على مجموعة من المزايا الجديدة من بينها الواجهة الجديدة التي تدعى "ليكويد غلاس" (Liquid Glass)، فإن النظام كان يضم مجموعة أكبر من المزايا المجهولة التي لم تَكشف عنها الشركة للمستخدمين.

وفيما يلي مجموعة من أهم هذه المزايا التي لم تظهر في المؤتمر بشكل كامل:

1-وضع الطاقة التكيفي

وضحت آبل في أكثر من مناسبة أنها تسعى لتحسين استهلاك الطاقة مع نظام "آي أو إس 26″، وذلك عبر إضافة مجموعة جديدة من المزايا دون الكشف عنها.

ولكن أحدث نسخة تجريبية صدرت من النظام تكشف عن إحدى هذه المزايا، وهي وضع الطاقة التكيفي، وهو كما يوحي الاسم يحسن أداء بطارية الهاتف بناء على استخدامك له عبر تعديل أداء الهاتف العام.

وتشمل التحسينات التي يقوم بها هذا الوضع هو خفض إضاءة الشاشة في بعض الأوقات أو تعطيل بعض المزايا التي لا تستخدم بكثرة، وذلك من أجل الحفاظ على البطارية لأطول فترة ممكنة، وهو يختلف عن وضع الطاقة المنخفض الذي يفعّل تلقائيا عند وصول البطارية إلى 20%.

وتتاح هذه الميزة فقط في أجهزة "آيفون 15 برو" أو أحدث، وهي غير مفعلة بشكل افتراضي داخل النظام وتحتاج لتفعيلها يدويا.

2-ميزة "آير بلاي" في "كار بلاي"

تُحول ميزة "كار بلاي" واجهة السيارات الترفيهية إلى نسخة محسنة للسيارات من واجهة "آيفون"، وهي تحصل على العديد من المزايا الخاصة بالنظام كأنها صنعت من قبل آبل.

ويضيف نظام "آي أو إس 26" إمكانية بث مقاطع الفيديو مباشرة من أي هاتف موجود في السيارة دون الحاجة لربط الهاتف مع الشاشة الترفيهية ومنظومة السيارة بشكل كامل، ولكنّ مستندات النظام توضح أن هذه الميزة تحتاج للتفعيل من قبل الشركة صانعة السيارة.

3-تنبيهات شحن السماعات اللاسلكية "آيربودز"

يرسل نظام "آي أو إس 26" في النسخة التجريبية العامة الأخيرة تنبيهات متعلقة بسماعات آبل اللاسلكية "آيربودز" بمختلف إصداراتها، وهذه التنبيهات للتذكير بحالة شحن السماعات وإن كانت بحاجة للشحن أم لا.

وتظهر التنبيهات في أشكال مختلفة، إما على شكل تنبيه مباشر بإعادة شحن السماعة أو حتى عبر تنبيه يفسر حالة الشحن إن كانت مشحونة بالكامل أو تحتاج إلى الشحن وهكذا.

4-استخدام أي مقطع صوتي كنغمة رنين

واجه مستخدمو آبل طوال السنين الماضية تحديات جمة عند محاولتهم تغيير نغمة الرنين الافتراضية الخاصة بالهاتف، ولكن بعد تحديث "آي أو إس 26" يمكنك الآن استخدام أي ملف صوتي موجود في تطبيق التسجيل الصوتي للهاتف كنغمة رنين.

وينطبق هذا الأمر أيضا على جميع الملفات الصوتية المخزنة في تطبيق الملفات الخاص بالنظام، وذلك بكل سهولة عبر الضغط على الملف الصوتي ثم خيارات المشاركة ثم اختيار تفعيلها كنغمة رنين مباشرة داخل الهاتف.