بعد إطلاق "شات جي بي تي 5".. ردود فعل متفاوتة للمستخدمين

جاءت ردود فعل المستخدمين بعد تجربة الجيل الجديد من "شات جي بي تي 5" متفاوتة للغاية رغم الاحتفاء الواسع من الشركة بقوتها، وذلك وفق تقرير نشرته بلومبيرغ.

ويذكر أن "أوبن إيه آي" أطلقت نموذج "شات جي بي تي 5" خلال الأيام الماضية بعد تشويق دام أشهرا من قبل سام ألتمان المدير التنفيذي للشركة والوجه الإعلامي الخاص بها.

وأكدت الشركة في بيان الإعلان عن الجيل الجديد أن "شات جي بي تي 5" أقوى من النماذج السابقة جميعها ويقترب في مستوى ذكائه من حملة الدكتوراه، فضلا عن تفوقه في البرمجة والتفكير المنطقي وحل المشكلات المعقدة مع انخفاض معدل الهلوسة.

ولاحظ المستخدمون، وفق تقرير بلومبيرغ، مجموعة من الأخطاء والهفوات في النموذج الجديد تحاكي النماذج السابقة، إذ وجد البعض أن النموذج يخطئ في عد الحروف في بعض الكلمات التي تتضمن حروفا متكررة.

ولكن بعد أن طلب المستخدمون من النموذج التفكير بعمق أكثر، تمكن من الوصول إلى الإجابة الصحيحة، ويشير ذلك إلى النسخة المعتادة من "شات جي بي تي 5" قد تخطئ مثل السابق بينما "شات جي بي تي 5 برو" لن يقع في الأخطاء ذاتها.

GPT-5 rollout updates: *We are going to double GPT-5 rate limits for ChatGPT Plus users as we finish rollout. *We will let Plus users choose to continue to use 4o. We will watch usage as we think about how long to offer legacy models for. *GPT-5 will seem smarter starting… — Sam Altman (@sama) August 8, 2025

وتفاعل سام ألتمان مع بعض هذه الشكاوى مؤكدا أن آلية التبديل بين النماذج كانت معطلة في الأيام الأولى لطرح النموذج، ولكن تم إصلاحها بعد ذلك وهذا ما يجعل إجابات النموذج الآن أكثر دقة.

وعندما استضاف ألتمان جلسة أسئلة مفتوحة عبر منصة "ريديت"، واجه سيلا من التعليقات الغاضبة من المستخدمين لسلبهم القدرة على اختيار النموذج الذي يمكن الاعتماد عليه في الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، فدفع ذلك ألتمان إلى التأكيد أن الشركة تعمل على حلول مبتكرة لمعالجة هذه الشكاوى.

وتتفاوت أيضا ردة فعل الخبراء على النموذج الجديد، إذ يرى إيثان موليك الأستاذ في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا أن "شات جي بي تي 5" هو أحد أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي وهو يؤدي المطلوب منه ببراعة منقطعة النظير، وفق ما جاء في التقرير.

وعلى الصعيد الآخر، قال نوح جيانسيراكوزا، أستاذ الرياضيات المساعد بجامعة بنتلي، إنه شعر أن إطلاق "شات جي بي تي 5" كان "مخيبا للآمال"، مضيفا أنه على الرغم من وجود "بعض التحسينات"، فإنها "كانت أقل بكثير مما كنت آمل"، كما جاء في التقرير.