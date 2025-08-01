وفق الدراسات: يوتيوب وجهة التلفاز الأولى للأطفال

وجدت الإحصائيات الأخيرة أن واحدا من كل 5 أطفال في العمر بين 4 أعوام وحتى 15 عاما يتجه إلى منصة "يوتيوب" مباشرة عند تشغيل التلفاز، وذلك وفق تقرير نشرته "ذي غارديان".

ويستند التقرير إلى إحصائيات أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوف كوم" (OfCom) حول المنصات التي يتجه إليها المستخدمون عند تشغيل التلفاز، حسب ما جاء في التقرير.

وتضمنت هذه القائمة مجموعة من منصات البحث من بينها "نتفليكس" التي احتلت المركز الثاني بالقائمة مع تأخر المنصات البريطانية مثل "بي بي سي" في القائمة ذاتها، وذلك وفق ما جاء بالتقرير.

ويعكس هذا التقرير توجها جديدا في عالم الترفيه المنزلي، إذ انتقل استخدام منصة "يوتيوب" من أجهزة الحواسيب والهواتف المحمولة إلى أجهزة التلفاز الذكي مستبدلا بذلك منصات التلفاز المعتادة التي تعتمد على البث المباشر حسب التقرير.

ويضيف أن المستخدمين البالغين من العمر 55 عاما فأكبر بدؤوا بمشاهدة "يوتيوب" عام 2024 لفترات أطول من 2023، إذ ارتفع معدل مشاهدتهم اليومي بنسبة 42%.

ويعزز هذا التقرير من أهمية منصة "يوتيوب" في عالم الإعلام المعاصر، إذ إن نسب المشاهدة المرتفعة للمنصة تجعله قادرا على استبدال محطات البث التقليدية، وربما كان هذا السبب الذي جعل غالبية محطات البث تنشر محتواها على المنصة رغم أن هذا يخفض من نسب المشاهدة الخاصة بها بقنوات البث التقليدية.

ويشير إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية وجهت هيئات البث المهددة بالانقراض إلى العمل مع منصة "يوتيوب" لإضافة محتواهم داخل المنصة، ومحاولة الوصول إلى صفقة تجارية عادلة تحافظ على حقوق كلا الطرفين.

كما تتجه "بي بي سي" أيضا لتعزيز وجودها في "يوتيوب" خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أن كان غالبية المحتوى الذي تنتجه موجودا بالموقع الخاص بها، إذ قالت ديبورا تورنيس رئيسة قسم الأخبار في "بي بي سي" -في حديثها مع موظفي الهيئة- أن قسم الذكاء الاصطناعي الجديد سيكون مسؤولا عن تعزيز النمو خارج المنصة، مع التركيز على الجمهور الأصغر سنا باستخدام "يوتيوب" حسب ما جاء في التقرير.

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ويذكر تقرير هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية سياسةَ توزيع الأرباح التي يعتمد عليها "يوتيوب" وهي توفر لصناع المحتوى وأصحاب حقوق البث نسبة ضئيلة من الأرباح مقارنة بالنسبة التي تقتطعها المنصة لنفسها.