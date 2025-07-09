تكنولوجيا

"قاتل واتساب" الجديد من دون إنترنت.. ابتكار جريء من مؤسس تويتر

MIAMI, FLORIDA - JUNE 04: Jack Dorsey creator, co-founder, and Chairman of Twitter and co-founder &amp; CEO of Square speaks on stage at the Bitcoin 2021 Convention, a crypto-currency conference held at the Mana Convention Center in Wynwood on June 04, 2021 in Miami, Florida. The crypto conference is expected to draw 50,000 people and runs from Friday, June 4 through June 6th. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
منصة "بت شات" تمثل مرحلة جديدة في هوس جاك دورسي بالتقنية اللامركزية (الفرنسية)
9/7/2025-|آخر تحديث: 16:32 (توقيت مكة)

كشف جاك دورسي مؤسس ومبتكر "تويتر" عن أحدث ابتكاراته، وهي منصة تواصل فورية تحاكي "واتساب" في وظيفتها ولكنها لا تحتاج إلى إنترنت لكي تعمل أو ترسل وتستقبل الرسائل مباشرة، وذلك حسب تقرير نشره موقع "ناين تو فايف ماك" (9to5mac).

ويأتي الابتكار الجديد تحت اسم "بت شات" (BitChat) ويعتمد على شبكات "البلوتوث" للاتصال مباشرة بين الأجهزة المختلفة ونقل الرسائل بينها وبين بعضها، إذ لا يحتاج التطبيق إلى الاتصال بالإنترنت أو أرقام الهواتف أو حتى البريد الإلكتروني، وذلك وفق تقرير الموقع.

ومن جانبه، أعلن دورسي عن التطبيق الجديد من خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس" حيث شارك صورة من واجهة التطبيق مع وصف قصير للتطبيق، قائلا إنه يعمل بآلية مماثلة لآليات "آي آر سي" (IRC) وهو بروتكول عتيق للتواصل النصي عبر الإنترنت كان يستخدم بكثرة في تسعينيات القرن الماضي بغرف الدردشة.

وشارك دورسي أيضا رابطا للدخول التجريبي إلى المنصة فضلا عن رابط للمشروع في منصة "غيت هاب" (Github) الشهيرة. ويتضمن المشروع مستندات التشغيل الخاصة بالتطبيق والبروتكول الأساسي الذي يستند إليه، إذ تصف المستندات منصة "بيت شات" بأنها "تطبيق مراسلة لامركزي من نظير إلى نظير يعمل عبر شبكات شبكية بتقنية البلوتوث المنخفض الطاقة (BLE)، ويوفر اتصالًا مشفرًا سريعًا من دون الاعتماد على البنية التحتية للإنترنت، مما يجعله قادرا على الصمود في وجه الانقطاعات والرقابة".

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ويمثل المشروع مرحلة جديدة في هوس جاك دورسي بمعايير الاتصال المفتوحة بدلا من المنصات المغلقة، إذ بدأ هذا الهوس مع إطلاق منصة "بلو سكاي" (BlueSky) داخل "تويتر" قبل أن تنفصل وتصبح منصة قائمة بذاتها وقبل أن يستحوذ ماسك على "تويتر".

فضلا عن ذلك، جذب المشروع أنظار المهتمين بالتقنية والإنترنت اللامركزي بشكل واسع، إذ أشار أليكس كارتر، وهو خبير في العملات الرقمية، إلى أن المنصة الجدية تدعم إرسال العملات الرقمية بالاعتماد على تقنية البلوتوث، كما وصف المنصة بأنها "قاتلة واتساب".

وقد شهد التطبيق إقبالا واسعا في اللحظات الأولى لمشاركته على حساب دورسي، إذ نفذت 10 آلاف دعوة إلى النسخة التجريبية للمنصة خلال دقائق من مشاركة التغريدة التي تضم الرابط.

المصدر: مواقع إلكترونية

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