"قاتل واتساب" الجديد من دون إنترنت.. ابتكار جريء من مؤسس تويتر

كشف جاك دورسي مؤسس ومبتكر "تويتر" عن أحدث ابتكاراته، وهي منصة تواصل فورية تحاكي "واتساب" في وظيفتها ولكنها لا تحتاج إلى إنترنت لكي تعمل أو ترسل وتستقبل الرسائل مباشرة، وذلك حسب تقرير نشره موقع "ناين تو فايف ماك" (9to5mac).

ويأتي الابتكار الجديد تحت اسم "بت شات" (BitChat) ويعتمد على شبكات "البلوتوث" للاتصال مباشرة بين الأجهزة المختلفة ونقل الرسائل بينها وبين بعضها، إذ لا يحتاج التطبيق إلى الاتصال بالإنترنت أو أرقام الهواتف أو حتى البريد الإلكتروني، وذلك وفق تقرير الموقع.

ومن جانبه، أعلن دورسي عن التطبيق الجديد من خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس" حيث شارك صورة من واجهة التطبيق مع وصف قصير للتطبيق، قائلا إنه يعمل بآلية مماثلة لآليات "آي آر سي" (IRC) وهو بروتكول عتيق للتواصل النصي عبر الإنترنت كان يستخدم بكثرة في تسعينيات القرن الماضي بغرف الدردشة.

my weekend project to learn about bluetooth mesh networks, relays and store and forward models, message encryption models, and a few other things.

وشارك دورسي أيضا رابطا للدخول التجريبي إلى المنصة فضلا عن رابط للمشروع في منصة "غيت هاب" (Github) الشهيرة. ويتضمن المشروع مستندات التشغيل الخاصة بالتطبيق والبروتكول الأساسي الذي يستند إليه، إذ تصف المستندات منصة "بيت شات" بأنها "تطبيق مراسلة لامركزي من نظير إلى نظير يعمل عبر شبكات شبكية بتقنية البلوتوث المنخفض الطاقة (BLE)، ويوفر اتصالًا مشفرًا سريعًا من دون الاعتماد على البنية التحتية للإنترنت، مما يجعله قادرا على الصمود في وجه الانقطاعات والرقابة".

ويمثل المشروع مرحلة جديدة في هوس جاك دورسي بمعايير الاتصال المفتوحة بدلا من المنصات المغلقة، إذ بدأ هذا الهوس مع إطلاق منصة "بلو سكاي" (BlueSky) داخل "تويتر" قبل أن تنفصل وتصبح منصة قائمة بذاتها وقبل أن يستحوذ ماسك على "تويتر".

فضلا عن ذلك، جذب المشروع أنظار المهتمين بالتقنية والإنترنت اللامركزي بشكل واسع، إذ أشار أليكس كارتر، وهو خبير في العملات الرقمية، إلى أن المنصة الجدية تدعم إرسال العملات الرقمية بالاعتماد على تقنية البلوتوث، كما وصف المنصة بأنها "قاتلة واتساب".

🚨 Jack Dorsey just made Bitcoin work without the internet 🚨

Yes, this is true,

I cannot believe on my eyes.

His new app Bitchat lets people chat + send BTC over Bluetooth with no WiFi, no data, no SIM.

Here is what you need to know👇🧵 pic.twitter.com/iQY1pLIfIq

— Alek (@Alek_Carter) July 8, 2025