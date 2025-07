فيديوهات تكشف أخطاء مرعبة لتاكسي تسلا ذاتي القيادة

بدأت "تسلا" اختبارات التاكسي الآلي في مدينة أوستن بولاية تكساس منذ أسبوعين، وخلال هذه الفترة ظهرت مجموعة من مقاطع الفيديو المستاءة من التجربة ونتائجها، وذلك حسب تقرير "إن بي سي".

وما زال إطلاق الخدمة في المرحلة التجريبية بالمدينة، إذ حصلت مجموعة من المؤثرين الموالين لإيلون ماسك في غالبيتهم على وصول خاص لتطبيق يتيح لهم طلب الرحلات مقابل 4.20 دولارات داخل المدينة، وذلك دون إتاحة التطبيق لعامة المستخدمين أو فئة أكبر قليلا لتجربته، وذلك وفق تقرير "إن بي سي".

وأضاف التقرير أن الإطلاق التجريبي أثار حفيظة بعض الخبراء والسياسيين لوجود عدة حوادث مرورية قامت فيها سيارات "تسلا" ذاتية القيادة بالخروج عن مسارها وكسر قواعد المرور أو تعريض حياة الركاب والمحيطين بها للخطر، رغم وجود موظف بشري من "تسلا" في جميع السيارات قادر على إيقاف الرحلة بضغطة زر.

كما لم تستجب الشركة لطلب وكالة "إن بي سي" الكشف عن نتائج الأسابيع الماضية في التشغيل الاختباري للسيارة، إذ طالبت الوكالة بالكشف عن المسافة المقطوعة باستخدام الخدمة فضلا عن معدل إيقاف السيارات من قبل الموظف البشري، وذلك حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى ظهور مجموعة ضمت 13 مقطع فيديو للسيارات في الأيام الأولى لتشغيلها، بما فيها مقاطع للسيارات وهي تسير على الجانب الخطأ من الخط الأصفر المزدوج، فضلا عن إنزال الركاب في التقاطعات وتخطي السرعة القانونية المقررة للطرق وحالات التوقف المفاجئ للسيارة.

Here is my experience in one of the first public nighttime @Tesla Robotaxi rides. It was smooth, comfortable and just as good as it is during the daytime. pic.twitter.com/7bDvVaWf3A

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) June 23, 2025