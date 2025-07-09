استقالت من "إكس" بعد فضيحة "هتلر".. ياكارينو أول ضحايا هلوسات "غروك"

نشرت ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لشركة "إكس" رسالة إيجابية، يوم الأربعاء، عن فترة عملها في الشركة المعروفة سابقًا باسم تويتر بعد تقديمها استقالتها على خلفية المشكلة الأخيرة الخاصة بتحديثات الذكاء الاصطناعي في إكس، بحسب موقع أسوشيتد برس.

وقالت ياكارينو: "الأفضل لم يأتِ بعد مع دخول إكس فصلًا جديدًا" مع شركة الذكاء الاصطناعي إكس إيه آي (xAI) التابعة لإيلون ماسك، والمطورة لبرنامج المحادثة الآلية غروك (Grok)".

وعيّن ماسك ياكارينو، وهي مديرة تنفيذية مخضرمة في مجال الإعلانات، في مايو/أيار 2023 بعد شرائه تويتر مقابل 44 مليار دولار أواخر عام 2022.

وقال حينها، إن دور ياكارينو سيركز أساسا على إدارة العمليات التجارية للشركة، تاركًا إياها للتركيز على تصميم المنتجات والتقنيات الجديدة.

واجهت ياكارينو في أيامها الأولى تحدي إعادة العلامات التجارية الكبرى إلى منصة التواصل الاجتماعي بعد أشهر من الاضطرابات التي أعقبت استحواذ ماسك عليها.

حيث تراجعت عدة شركات عن إنفاقها على الإعلانات -المصدر الرئيسي لإيرادات المنصة- بسبب مخاوف من أن تخفيف ماسك قيود المحتوى سوف يشجع انتشار خطاب الكراهية على المنصة.

بعد عامين من هذا التحدي، لم تهدأ هذه المخاوف. فقد أدى تحديث غروك الأخير إلى ظهور سيل من التعليقات المعادية للسامية من روبوت الدردشة هذا الأسبوع، والتي تضمنت مدحًا لأدولف هتلر.

وقد نشر حساب غروك على منصة إكس، صباح اليوم الأربعاء، تعليقا على هذه الحوادث: "نحن على علم بالمنشورات الأخيرة التي نشرها Grok، ونعمل بنشاط على إزالة المنشورات غير اللائقة".