"أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت" تتعاونان لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي

حصل الاتحاد الأميركي للمعلمين، الذي يعد من كبريات نقابات المعلمين في الولايات المتحدة، على تمويل وصل إلى 23 مليون دولار من 3 شركات عملاقة عاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهي "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" و"آنثروبيك"، وذلك وفق تقرير "نيويورك تايمز" عن الأمر.

ووضح الاتحاد أنه يستخدم هذا التمويل من أجل بناء أكاديمية وطنية للذكاء الاصطناعي والتدريب على استخدامه، وذلك عبر تقديم خدمات منوعة بدءا من ورش العمل العملية للمعلمين حول كيفية استخدام التقنية وحتى جلسات الحوار والمناقشة المباشرة مع مطوري التقنية لتفادي الأخطاء المستقبلية، وذلك حسب التقرير.

وقالت راندي وينجارتن، رئيسة الاتحاد الأميركي للمعلمين في مقابلة مع "نيويورك تايمز"، أن الأكاديمية الجديدة ستكون مساحة آمنة للتدريب، حيث يلتقي أعضاء هيئة التدريس وموظفي المدارس مع خبراء الذكاء الاصطناعي ليتعلموا كيف تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي، فضلا عن آليات استخدامها ودمجها في العملية التعليمية بشكل ملائم.

وأشار التقرير إلى أن التمويل من شركات الذكاء الاصطناعي هو جزء من حملة تقودها الشركات التكنولوجيا لإعادة صياغة التعليم باستخدام روبوتات الدردشة التوليدية، وذلك وسط حملة تجميد التمويل من إدارة ترامب إلى المدارس، وهو الأمر الذي أوقف تمويلات وصلت إلى 7 مليارات دولار من الوصول إلى المدارس، إذ وجهت حكومة ترامب شركات الذكاء الاصطناعي بتقديم الدعم اللازم للمدارس والمؤسسات التعليمية.

وعلى صعيد آخر، واجهت الخطوة تحديات من أطراف مشككة في جودتها، إذ أشار التقرير إلى أبحاث تؤكد غياب الأدلة على جودة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو الأمر الذي عززته دراسة أشارت إلى أن 3 أدوات ذكاء اصطناعي ارتكبت أخطاء جسيمة في تلخيص مجموعة من القضايا القانونية، وشكّلت خطرا غير مقبول على آلية التعلم في المدرسة.

كما ذكر التقرير أن دراسة "مايكروسوفت" وجامعة كارنيجي ميلون الأخيرة وجدت أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يعيق التفكير النقدي ويمنعه من التطور، ومن جانب آخر حذر تريفور جريفى، محاضر في دراسات العمل بجامعة كاليفورنيا، أن شركات الذكاء الاصطناعي قد تستخدم هذا التعاون كفرصة تسويقية للترويج لمنتجاتها وأنشطتها في قطاع الذكاء الاصطناعي.