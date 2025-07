ما المتوقع في مؤتمر صيف 2025 من "غالاكسي"؟

انتقلت "سامسونغ" في السنوات الأخيرة لإقامة عدة مؤتمرات خلال العام للكشف عن أحدث هواتفها ومنتجاتها، وبينما كشفت في مطلع العام عن هاتف "غالاكسي إس 25″، فإن الشركة تستعد خلال الأيام القادمة للكشف عن الجيل الأحدث من هواتفها القابلة للطي.

وتقيم "سامسونغ" مؤتمر هذا الصيف في التاسع من يوليو/تموز الجاري مع بثه مباشرة من خلال موقع الشركة الرسمي وقناة اليوتيوب التابعة للشركة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت قطر والرياض، وفيما يلي أهم التوقعات لما تكشف عنه "سامسونغ" في هذا المؤتمر.

تكشف "سامسونغ" عن الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي سواء كان هاتف "غالاكسي زد فولد 7″ (Galaxy Z Fold 7) أو غالاكسي زد فليب 7" (Galaxy Z Flip 7) خلال المؤتمر، ومن المتوقع أن تأتي الهواتف مع مجموعة تحسينات تعيد تعريف فئة الهواتف القابلة للطي بشكل كامل.

وبحسب التسريبات والشائعات السابقة، فإن "غالاكسي زد فليب 7" يحصل على أكبر قدر من التحديثات، إذ يأتي الهاتف مع شاشة خارجية بحجم 4.1 بوصات بمعدل 120 هرتزا ودقة سطوع تصل إلى 2600 درجة مع حواف نحيفة للغاية لا يتجاوز سمكها 0.5 بوصة.

وتأتي الشاشة الداخلية بحجم 6. 9 بوصات مع معدل تحديث 120 هرتزا أيضا ودقة سطوع مماثلة عند 2600 درجة، ومن المتوقع أن يصل سمك الهاتف عند طيه إلى 0.54 بوصة و0.26 بوصة عند فتحه مع وزن يصل إلى 187 غراما تقريبا، وهذا يجعله أنحف من الجيل السابق بمقدار 0.01 بوصة.

ويقدم الهاتف بطارية أكبر من الجيل السابق، إذ يصل حجم البطارية إلى 4300 مللي أمبير ساعة مقارنة مع 4 آلاف مللي أمبير ساعة في الجيل السابق، من دون وجود تسريبات عن عتاد الهاتف أو حتى مواصفات الكاميرا الخاصة به.

ويعتمد هاتف "غالاكسي زد فولد 7" على معالج "سناب دراغون 8 إيليت" (Snapdragon 8 Elite) الرائد مع شاشة خارجية تصل إلى 6.5 بوصات محاطة بطبقة من الألمنيوم المعالج والمضاد للصدمات مع شاشة داخلية بحجم 8 بوصات.

وعند إغلاق الهاتف يصل سمكه إلى 0.35 بوصة و0.17 بوصة عند فتحه، ويصل وزنه إلى 214 غراما تقريبا، ويعني هذا أن مواصفات حجم الهاتف لن تختلف تقريبا عن الجيل السابق، كما يعتمد الهاتف على بطارية بحجم 4400 مللي أمبير ساعة وشحن سلكي بقوة 25 واطا.

تشير بعض التقارير إلى أن "سامسونغ" قد تطرح جيلا جديدا من أجهزتها الذكية القابلة للطي تحت اسم "زد فولد 7 ألترا"، وتستند هذه التقارير إلى التغريدة التي نشرتها "سامسونغ" سابقا عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" مشيرة إلى الفصل التالي من "ألترا".

Meet the next chapter of Ultra. #GalaxyAIhttps://t.co/FE2C68RZNB

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) June 3, 2025