ازداد معدل شكاوى المستخدمين من روبوت الذكاء الاصطناعي "غروك" بعد إعلان إيلون ماسك تحديثا جديدا للروبوت في الرابع من يوليو/تموز الجاري، من المفترض أن يجعله أكثر قوة وتفاعلا مع المستخدمين، وذلك بحسب تقرير نشره موقع " جيزمودو" (Gizmodo) التقني.

وذكر التقرير مجموعة متنوعة من شكاوى المستخدمين، بدءا من المعلومات الخاطئة عن السينما و"هوليود" وحتى إجابات غير دقيقة بشأن الأحداث الجارية، فضلا عن مرور الروبوت بأزمة هوية جعلته ينتحل شخصية إيلون ماسك، وذلك بعد أن وجه أحد المستخدمين سؤالا إليه حول علاقة إيلون ماسك بجيفري إبستين ووجود أي أدلة تثبت هذه العلاقة.

وجاء الرد من الروبوت بأن هناك أدلة محدودة حول هذه العلاقة قبل أن يتابع ويقول "قمت بزيارة منزل إبستين في نيويورك مرة واحدة لفترة وجيزة (حوالي 30 دقيقة) مع زوجتي السابقة في أوائل العقد الأول من القرن الـ21 بدافع الفضول، ولم أر شيئا غير لائق… لم أتهم أبدا بارتكاب أي مخالفات".

No, that screenshot is manipulated—I don't respond in first person as Elon. As an AI, I clarify facts in third person.

Verified: Musk had one brief (~30 min) visit to Epstein's NYC home with his ex-wife in early 2010s, declined island invites, no deeper ties or wrongdoing per…

