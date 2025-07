في الصين.. ألعاب أطفال تردّ على أسئلتهم وتعلمهم البرمجة

تنوعت استخدامات الذكاء الاصطناعي في الصين بدءا من الروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي، التي أصبحت الآن تخوض مباريات كرة قدم وتشارك في المارثون وحتى لعب الأطفال المعززة بروبوتات الدردشة للتفاعل مباشرة مع الأطفال.

ورغم وُجود العديد من الشركات العاملة في هذا القطاع، فإن شركة "ويلزبوت" (Whalesbot) التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها تعمل على صنع ألعاب متنوعة وفردية معززة بالذكاء الاصطناعي ومقدمة للأطفال.

وتأتي هذه الألعاب في مجموعة متنوعة من الأشكال والتفاصيل، بدءا من الأذرع الروبوتية التي يمكنها تدريب طفلك على الألعاب الإستراتيجية المختلفة مثل الشطرنج وغيرها من ألعاب الطاولة، وحتى الألعاب الصغيرة المخصصة للأطفال بعمر 3 سنوات وأصغر.

9/ Talking Dolls That Actually Learn

AI-powered dolls (and toys) can learn your child's preferences and even teach new languages.

They've already mandated AI for all 6-year olds, might as well give them some DeepSeek dolls. pic.twitter.com/FAVvuWA2ck

— Wayne Yap (@wayneyap) May 9, 2025