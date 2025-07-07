240 ألف طلب خلال 18 ساعة.. شاهد "واي يو 7" التي أربكت تسلا وبورش

ارتفع الطلب المسبق على سيارة "واي يو 7" (YU7) التي تعد أحدث ابتكارات "شاومي" في عالم السيارات الكهربائية حتى سجل أكثر من 240 ألف عملية طلب مسبق، وهو الأمر الذي جعل فترة التسليم المتوقع للسيارة الجديدة تصل إلى 60 أسبوعا في بعض الحالات، وذلك وفق تقرير "رويترز".

وأشار تقرير الوكالة إلى أن السيارة جذبت خلال 18 ساعة أكثر من 240 ألف حجز مسبق، وهو ما لم تتوقعه الشركة التي أنتجت عددا قليلا من السيارات في البداية وبالتالي تزايد وقت الانتظار المتوقع لاستلام السيارة ليصل إلى 60 أسبوعا في بعض الحالات، مما يجعل بعض المستخدمين يستلمون سياراتهم العام المقبل.

كما اطلع فريق "رويترز" على سجل يضم أكثر من 400 مشتر قدموا شكواهم رسميا في موقع "بلاك كات" (Blackcat) التابع لشركة "سينا" قائلين بأن الأخيرة لم تبلغهم بوقت الانتظار الطويل قبل دفع قيمة الحجز المبدئي التي وصلت إلى 700 دولار تقريبا، لذا يطالبون بإعادة قيمة الحجز المبدئي إليهم.

ولم تستجب "شاومي" لطلب الوكالة بالتعليق على الواقعة، لكن الرئيس التنفيذي للشركة لي جون قال على حسابه في منصة "ويبو" (Webio) -التي يصل عدد متابعيها إلى 26.8 مليون متابع- إنه سيجيب على بعض الأسئلة التي أثيرت بعد إطلاق السيارة في حدث بث مباشر لاحق.

لماذا حققت السيارة هذه الضجة؟

تأتي السيارة الجديدة من "شاومي" مع مجموعة مزايا ومواصفات تجعلها تنافس سيارات "تسلا" و"بورش" بحسب وصف موقع "سي إن إي في بوست"(CNevpost) المهتم بالسيارات الصينية الكهربائية، في تقرير عن المواصفات.

وأشار الموقع إلى أن السيارة تأتي مع 3 فئات مختلفة تبدأ عند 35 ألف دولار تقريبا للفئة الأولى مقارنة مع 36 ألفا للفئة الأولى من سيارات "تسلا طراز واي" (Tesla Model Y).

وفي مقارنة للمواصفات بين السيارتين، أوضح الموقع أن "واي يو 7" تأتي ببطارية بقوة 800 فولت مقارنة ببطارية 400 فولت في سيارة "تسلا".

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وأكمل الموقع مقارنته موضحا أن السيارة تصل بالفئة الأولى إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال 5.8 ثوان مقارنة مع 5.9 ثوان في سيارة تسلا، وفي النسخة الأولى التي تأتي مع دفع كلي ومحركين كهربائيين، فإنها تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في 3.23 ثوان مقارنة مع 4.3 ثوان في سيارة "تسلا" ذات التجهيزات ذاتها.

وعن مدى السيارة، أوضح الموقع أنه يصل إلى 835 في الفئة الأقل ذات المحرك الكهربائي الواحد و760 في الفئة الأولى ذات المحركين الكهربائيين، وذلك لأن استهلاك محرك واحد سيكون أقل نسبيا من محركين.

وتأتي السيارة بتصميم هجومي للغاية مع خطوط انسيابية تعكس أناقة التصميم الخارجي التي تمتد إلى المقصورة الداخلية التي تأتي مجهزة بكافة المواصفات التي يمكن توقعها من سيارة كهربائية رائدة.

كما يذكر أن السيارة تمكنت من تحقيق الرقم القياسي على حلبة نوربورغرينغ في ألمانيا وذلك عبر إتمام دورة الحلبة في 7 دقائق و4 ثوان مقارنة مع 7 دقائق و7 ثوان لسيارة "بورش تايكان تربو جي تي" (Porsche Taycan Turbo GT) وهذا يجعلها أسرع سيارة كهربائية منتجة في العالم.