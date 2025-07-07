هل تنقذ النسخة الأميركية من "تيك توك" التطبيق من الحظر؟

تعمل "تيك توك" حاليا على تطوير نسخة أميركية من تطبيقها الشهير لإتاحة استخدام المنصة دون الخوف من الحظر من جديد، وذلك حسب ما جاء في تقرير نشره موقع "ذا إنفورميشن" (The Information) عن مصادر رفض الفصح عنها ونقلته وكالة "رويترز".

وتشير إدارة "تيك توك" داخليا للتطبيق الجديد تحت اسم "إم 2" مع نية الشركة بيع الحصة الأكبر في هذا التطبيق إلى مجموعة من المستثمرين الأميركيين مع احتفاظ "بايت دانس" بحصة الأقلية، وهو ما يجعل التطبيق يتماشى مع قرار الحكومة الأميركية وينقذه من مطرقة الحظر، وفق ما جاء في التقرير.

وأكدت "رويترز" أن الشركة تنوي إطلاق التطبيق الجديد في 5 سبتمبر/أيلول المقبل، أي قبل عدة أيام من انتهاء فترة السماح الأخيرة التي منحها دونالد ترامب لإدارة المنصة، وهي تنتهي في 17 سبتمبر/أيلول المقبل، ومن غير المعروف، إن كانت المنصة تحصل على فترة سماح جديدة أم لا.

ولكن يشير التقرير إلى أن التطبيقيين سيعملان معا داخل الولايات المتحدة حتى مارس/آذار المقبل، وبعد ذلك تختفي النسخة العالمية من متاجر التطبيقات الأميركية وتظل النسخة الأميركية فقط.

ولم يوضح التقرير، إن كانت عملية البيع تشمل خوارزمية "تيك توك" أم لا أو إن كان التطبيق الجديد يصل إلى الخوارزمية العالمية للمنصة دون تخزين بيانات المستخدمين في قواعد بيانات خارج البلاد.

وتأتي هذه الأنباء على خلفية بدء المناقشات الأخيرة لتوقيع صفقة بيع "تيك توك" للمستثمرين الأميركيين، إذ وضح ترامب أن المحادثات مع الحكومة الصينية تبدأ هذا الأسبوع أملا في وضع النقاط النهائية على الصفقة.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "أعتقد أننا سنبدأ يوم الاثنين أو الثلاثاء… الحديث مع الصين، ربما الرئيس شي أو أحد ممثليه، ولكننا سنتوصل إلى اتفاق إلى حد كبير". وفق ما جاء في تقرير من "رويترز".

إعلان

وأكد تقرير "رويترز" أن ترامب يحتاج إلى موافقة الحكومة الصينية على أي صفقة لبيع "تيك توك"، وذلك بعد أن تعطلت المناقشات السابقة بسبب ضرائب ترامب على البضائع الصينية.

ويذكر أن "أوراكل" في مقدمة مشتري المنصة إلى جانب مجموعة من المستثمرين الأميركيين الذين كادوا أن يتموها سابقا في فترة ترامب الرئاسية، إذ أشار تقرير من "رويترز" إلى هذا الأمر.