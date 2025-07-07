لتعويض بنك "سيليكون فالي".. بالمر لوكي يستعد لإطلاق بنك العملات الرقمية

أعلن الملياردير جو لونسديل المؤسس المساهم في شركة "بالانتير" مساهمته مع بالمر لوكي مؤسس شركة الأسلحة "أندوريل" في تأسيس بنك أميركي جديد يركز على العملات الرقمية ويسعى إلى ملء الفراغ الذي تركه سقوط بنك "سيليكون فالي" في عام 2023، وذلك وفق تقرير "رويترز".

وترك بنك "سيليكون فالي" -الذي أعلن إفلاسه في عام 2023- فراغا كبيرا في قطاع تمويل الشركات التكنولوجية الناشئة، فضلا عن الكيانات التي تعتبرها البنوك التقليدية مرتفعة المخاطر الائتمانية، مما أفقد العديد من الشركات الناشئة القدرة على الوصول إلى التمويلات الضرورية لإتمام مهامها اليومية، وذلك حسب تقرير "رويترز".

وأوضح لونسديل في رسالته إلى "رويترز" أنه مستثمر فخور في البنك الجديد، وأشار التقرير إلى أن البنك يدعى "إيريبور" (Erebor)، وهو اسم مستوحى من سلسلة كتب "سيد الخواتم" للكاتب الشهير جيه آر آر تولكين، وهو يرمز إلى جبل كان مليئا بالثروات التي حصل عليها أبطال السلسلة، ويحاكي المشروع الجديد في اسمه "أندرويل" و"بالانتير" اللذين يأتيان من العالم ذاته.

وأشار التقرير إلى أن البنك الجديد تقدم للحصول على رخصة بنك وطني في الولايات المتحدة، ويختص بتمويل المشاريع التقنية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والدفاع والتصنيع، فضلا عن الأفراد العاملين في هذه القطاعات أو يستثمرون فيها.

وتوضح رخصة البنك أيضا أن كلا من أوين رابابورت وجاكوب يقودان البنك في العمليات المختلفة، إذ لا يتوقع أن ينخرط لوكي ولونسديل في العمليات اليومية للبنك.

ومن المتوقع أن يحتفظ البنك بمجموعة من العملات الرقمية المستقرة في ميزانيته العمومية، وهو ما يتسق مع سياسته واهتمامه بالاستثمار في العملات الرقمية، ويذكر أن العديد من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية بدأت تتبنى العملات المستقرة.

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وأوضح تقرير "رويترز" أن البنك الجديد يأتي باستثمار مجموعة من أثرياء التكنولوجيا مثل بيتر ثيل المنخرط في تمويل العديد من الشركات التكنولوجيا وجزء من عصابة "باي بال" الشهيرة.