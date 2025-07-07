برقيات تقنية.. "آيفون 17 برو ماكس" ببطارية أكبر وموعد "بلاي ستيشن 6" ليس قريبا

شهد هذا الأسبوع ظهور تسريبات عن منتجات منتظرة، في مقدمتها "آيفون 17 برو ماكس" فضلا عن "بلاي ستيشن 6″ و"بيكسل 10" وإليكم أهم هذه التسريبات.

1- "آيفون 17 برو ماكس" مع بطارية أكبر من أي هاتف "آيفون"

أشارت عدة تسريبات سابقة إلى أن بطارية "آيفون 17 برو ماكس" تأتي بحجم أكبر من "آيفون 16 برو ماكس" الحالي، بينما لم تكشف التسريبات السابقة عن حجم الهاتف، إلا أن أحدث تسريب نشرته "فوربس" وضح هذا.

وجاء في تقرير "فوربس" أن بطارية "آيفون 17 برو ماكس" تأتي بحجم 5 آلاف مللي أمبير ساعة، وهو حجم أكبر نسبيا من الجيل الحالي لبطاريات "آيفون 16 برو ماكس" التي تأتي بحجم 4676 مللي أمبير ساعة، وكانت تعد أكبر بطارية حجما بين هواتف "آبل".

وفي تقرير منفصل، أشارت المجلة إلى أن بطارية "آيفون 17 آير" ستكون الأصغر بين هواتف "آيفون" وقد لا تتخطى 3 آلاف مللي أمبير، بحسب ما أشار التقرير، وهو ما يجعل عمر البطارية يصل إلى نصف عمر بطارية "آيفون 17 برو ماكس" تقريبا.

ويشير حجم البطارية الجديد إلى أن الهاتف الجديد سيكون أسمك من الأجيال السابقة فضلا عن أداء بطارية أكبر يتوقع أن يتخطى 35 ساعة متصلة من التشغيل.

2- تسريب مواصفات "بيكسل 10"

ظهرت مواصفات هواتف "بيكسل 10" الجديد في تسريب جديد نقله موقع "درويد لايف" (Droid-Life) المهتم بالتقنية وتحديدا أجهزة "أندرويد".

وبحسب ما جاء في تقرير الموقع، فإن التحسينات على مواصفات هواتف "بيكسل" تشمل تحسينات في المعالج وترقيته إلى معالج "تينسور جي 5" الذي تطوره "غوغل" بنفسها مع مساحة ذاكرة عشوائية بحجم 16 غيغابايت فضلا عن كون المساحة الداخلية الافتراضية للهاتف تصل إلى 256 غيغابايت، أي أن الشركة تتخلى تماما عن مساحة 128 غيغابايت.

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وأضاف التقرير، أن بطارية الهاتفين تختلف عن الأجيال السابقة، إذ يأتي "بيكسل 10 برو" مع بطارية بمساحة 4870 مللي أمبير ساعة، وهاتف "بيكسل 10 برو إكس إل" ببطارية بحجم 5200 مللي أمبير ساعة، فضلا عن ترقية سرعة الشحن السلكي إلى 29 واطا مع كون الشحن اللاسلكي محدودا بقوة 15 واطا.

3- "بلاي ستيشن 6" أبعد مما نظن

وضّح مارك سيرني المهندس الرئيسي لأجهزة "بلاي ستيشن" من "سوني" أن تحسينات "بلاي ستيشن 5 برو" أولوية فريقه، ويشير إلى أن "بلاي ستيشن 6" لن تصدر قريبا، بحسب تقرير نشره موقع "نوت بوك تشيك" (Notebook Check) المختص بالتقنية.

وجاء هذا التصريح في مقابلة أجراها سيرني ونقلها التقرير عنه، إذ أشار سيرني إلى أن تحسينات "بلاي ستيشن 5 برو" تستمر في الصدور عام 2026 مؤكدا، أن خطة طرح الجيل القادم من الأجهزة تمتد سنوات عدة وليس قريبا كما توقعت بعض التقارير.

ويأتي هذا التصريح ليتعارض مباشرة مع تصريح سابق، قاله هيديكي نيشينو رئيس قسم "بلاي ستيشن" في "سوني"، إذ وضح أن اللاعبين مستعدون لاستقبال الجيل الجديد من أجهزة "سوني" وهو ما جعل الشركة تجهز إستراتيجية الجيل القادم من الأجهزة.

وعلى صعيد آخر، ظهرت بعض الشائعات التي ترجع وجود جهاز محمول قادر على تشغيل "بلاي ستيشن 5" بحسب ما جاء في التقرير، ولكن لم يوضح موعد صدور متوقعا لهذا الجهاز.