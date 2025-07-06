شاهد..مباراة كرة قدم بين روبوتات في الصين

يتطور قطاع الروبوتات البشرية في الصين بوتيرة متسارعة مؤخرا مع ازدياد الاهتمام المحلي والعالمي بها، إذ أقامت الصين في الشهور الماضية أول نصف ماراثون للروبوتات والآن تقيم مباراة كرة قدم بين مجموعة من الروبوتات البشرية في بكين، وذلك بحسب تقرير نشرته "بلومبيرغ".

بالطبع لا يمكن القول بأن الروبوتات كانت تمتع بمهارات فريدة في كرة القدم، ولكنها كانت أقرب إلى مجموعة من الأطفال الذين يبلغون 7 أعوام وهم يستمتعون بمباراة كرة قدم وسط الملعب رغم أن المباراة استمرت لمدة 20 دقيقة فقط على شكل شوطين كل شوط منها كان 10 دقائق، ويشير التقرير إلى أن التحكم في حركات اللاعبين كان في يد خوارزمية الذكاء الاصطناعي وليس لاعبين بشر خارج الملعب.

وتعزز هذه المباراة من التطور الذي وصل إليه قطاع الروبوتات البشرية في الصين مؤكدة أن الشركات الصينية تسير بخطى واثقة نحو استقلالية الآلة التامة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المباريات لم تكن بين شركة واحدة أو شركتين فقط، بل كانت بين عدة معاهد وشركات مهتمة بقطاع الروبوتات شبه البشرية، ومن بينها جامعة تسينغهوا وكذلك مؤسسات مثل جامعة بكين لعلوم المعلومات والتكنولوجيا.

ويشير تقرير "بلومبيرغ" إلى أن سوق الروبوتات في الصين يصل إلى 47 مليار دولار ويمثل 40% من إجمالي السوق العالمي، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل ثابت يصل إلى 23% محققا 108 مليار دولار بحلول عام 2028.

ويؤكد التقرير أن الروبوتات اعتمدت على عدد من التقنيات والمستشعرات حتى تتمكن من إتمام المباراة، ومن بينها مستشعرات لالتقاط الحركة على بعد 18.3 متر بدقة تصل إلى 90% مع خوارزميات ذكاء اصطناعي لتحديد التصرف الأفضل في كل موقف بشكل منفصل، إذ اعتمدت هذه الروبوتات على تقنيات مثل التعلم التعزيزي العميق الذي يعد نظام متطور يعتمد على التجربة والخطأ في العديد من المواقف المحاكاة بشكل حي ومباشر.

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وتعد هذه البطولة معاينة مسبقة لبطولة كأس العالم للرياضات الروبوتية التي يتوقع بأن تستضيفها الصين في الفترة بين 15-17 أغسطس/آب للعام الجاري، إذ تضم البطولة 11 فريقا من الروبوتات البشرية يشاركون في عدد مختلف من الرياضات البشرية بما فيها كرة القدم والجمباز وألعاب القوى.