تكنولوجيا

سام ألتمان يعلن أنه "مشرد سياسيا" بعد فوز "ممداني"

Sam Altman, chief executive officer of OpenAI, left, and Jeremy Hunt, UK chancellor of the exchequer, during a panel session on day three of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, on Thursday, Jan. 18, 2024. The annual Davos gathering of political leaders, top executives and celebrities runs from January 15 to 19. Photographer: Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images
سام ألتمان يجد نفسه مشردا سياسيا بعد توقف الحزب الديمقراطي عن دعم الإبداع والابتكار (غيتي)
6/7/2025-|آخر تحديث: 17:29 (توقيت مكة)

كشف سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" في مجموعة من التغريدات عبر منصة "إكس" عن بعض آرائه السياسية بمناسبة ذكرى الاستقلال الأميركي، واصفا نفسه بالمشرد السياسي بعد توقفه عن دعم الحزب الديمقراطي، وفق ما جاء في تقرير "سي إن بي سي".

وأشار ألتمان إلى تغير موقف الحزب الديمقراطي نحو ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، إذ وضّح اعتناقه مذهب التكنولوجيا الرأسمالية، وهي التي تضمن للجميع فرصة متساوية لتحقيق أرباح طائلة بعد ابتكار شيء جديد، مؤكدا أنه يؤمن بهذه الفلسفة منذ بلوغه العشرين ربيعا وفق ما جاء في التقرير.

وهي الفلسفة ذاتها التي تبناها الحزب الديمقراطي آنذاك، ولكنهم الآن فقدوا هذا الإيمان وانتقلوا إلى فلسفة أخرى، مضيفا أنه يرغب في معرفة، كيف يمكن للمرشحين مساعدة الناس على الثراء ووصولهم إلى ما يملكه المليارديرات بدلا من كيف سيقضون على المليارديرات، بحسب ما جاء في تقرير "سي إن بي سي".

Zohran Mamdani gestures as he speaks during a watch party for his primary election, which includes his bid to become the Democratic candidate for New York City mayor in the upcoming November 2025 election, in New York City, U.S., June 25, 2025. REUTERS/David 'Dee' Delgado
تعليقات سام ألتمان تأتي على خلفية تصريحات ممداني بالقضاء على المليارديرات. تصوير: ديفيد "دي" ديلغادو (رويترز)

ويشير التقرير أيضا إلى أن تعليقات ألتمان تأتي على خلفية تصريح زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، قال فيه، إنه لا يعتقد أن المليارديرات يجب أن يكونوا في العالم.

وقال ممداني في مقابلة لقناة "إن بي سي": "لا أعتقد أنه ينبغي أن يكون لدينا مليارديرات، لأنه بصراحة، هذا مبلغ كبير من المال في وقت عدم المساواة، وفي النهاية ما نحتاجه أكثر هو المساواة في جميع أنحاء مدينتنا وفي جميع أنحاء ولايتنا وفي جميع أنحاء بلدنا".

ولكن حملته الخاصة رفضت الرد على تعليقات ألتمان الأخيرة بحسب ما جاء في تقرير "سي إن بي سي".

المصدر: سي إن بي سي

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