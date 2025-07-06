سام ألتمان يعلن أنه "مشرد سياسيا" بعد فوز "ممداني"

كشف سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" في مجموعة من التغريدات عبر منصة "إكس" عن بعض آرائه السياسية بمناسبة ذكرى الاستقلال الأميركي، واصفا نفسه بالمشرد السياسي بعد توقفه عن دعم الحزب الديمقراطي، وفق ما جاء في تقرير "سي إن بي سي".

وأشار ألتمان إلى تغير موقف الحزب الديمقراطي نحو ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، إذ وضّح اعتناقه مذهب التكنولوجيا الرأسمالية، وهي التي تضمن للجميع فرصة متساوية لتحقيق أرباح طائلة بعد ابتكار شيء جديد، مؤكدا أنه يؤمن بهذه الفلسفة منذ بلوغه العشرين ربيعا وفق ما جاء في التقرير.

وهي الفلسفة ذاتها التي تبناها الحزب الديمقراطي آنذاك، ولكنهم الآن فقدوا هذا الإيمان وانتقلوا إلى فلسفة أخرى، مضيفا أنه يرغب في معرفة، كيف يمكن للمرشحين مساعدة الناس على الثراء ووصولهم إلى ما يملكه المليارديرات بدلا من كيف سيقضون على المليارديرات، بحسب ما جاء في تقرير "سي إن بي سي".

ويشير التقرير أيضا إلى أن تعليقات ألتمان تأتي على خلفية تصريح زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، قال فيه، إنه لا يعتقد أن المليارديرات يجب أن يكونوا في العالم.

وقال ممداني في مقابلة لقناة "إن بي سي": "لا أعتقد أنه ينبغي أن يكون لدينا مليارديرات، لأنه بصراحة، هذا مبلغ كبير من المال في وقت عدم المساواة، وفي النهاية ما نحتاجه أكثر هو المساواة في جميع أنحاء مدينتنا وفي جميع أنحاء ولايتنا وفي جميع أنحاء بلدنا".

ولكن حملته الخاصة رفضت الرد على تعليقات ألتمان الأخيرة بحسب ما جاء في تقرير "سي إن بي سي".