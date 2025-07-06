هل طرد ترامب زوكربيرغ من مكتبه؟

طرد مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لشركة "ميتا" من المكتب البيضاوي بعد أن دخل بشكل مفاجئ على اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدة مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، وذلك وفق ما جاء في عدة تقارير نشرت في "إيكونوميك تايمز" و"نيويورك بوست" و"إن بي سي".

وجاء الذكر الأول للحادثة في تقرير نشرته "إن بي سي" حول الحياة في البيت الأبيض بعد فوز ترامب بالانتخابات الأخيرة، وذلك وفق ما جاء من المصادر التي تحدثت مع الوكالة الإخبارية مشيرة إلى أن السبب في طرده من الاجتماع هو التصريح الأمني اللازم لحضور مثل هذه الاجتماعات.

ومن جانبها، وضحت "نيويورك بوست" أن الاجتماع كان عن الجيل التالي من الطائرات المقاتلة الأميركية التي تحمل اسم "إف-47″، مضيفا أن الحضور شمل نخبة من طياري سلاح الجو الأميركي والقادة العسكريين، وهم المسؤولون عن طرد زوكربيرغ من المكتب البيضاوي بعد دخوله المفاجئ وانتظاره لبعض الوقت.

وأثار دخول زوكربيرغ المفاجئ للمكتب ذهول الحاضرين الذين أعربوا عن قلقهم إزاء انعدام الخصوصية في المكتب البيضاوي فضلا عن وصف أحد المسؤولين لهذا الاجتماع بأنه "اجتماع غريب" كما جاء في تقرير "إن بي سي".

ومن جانبه، نفى البيت الأبيض أن زوكربيرغ طُرد من الاجتماع، إذ وضح أحد المسؤولين في البيت الأبيض أنه مر لإلقاء التحية على الرئيس الأميركي بعدما طلب ترامب منه ذلك، ثم خرج لينتظر اجتماعه الذي كان يفترض أن يبدأ بعد اجتماع الطيارين، وذلك وفق تقرير "نيويورك بوست".

وتشير المصادر إلى أن "ميتا" رفضت التعليق على الحادثة أو تقديم أي تفسير رسمي لها، كما لم تشر التقارير إلى التوقيت الفعلي للحادثة، إذ يبدو أن الواقعة كانت في الشتاء الماضي وبعد حفل التنصيب بفترة قصيرة وفق "إيكونوميك تايمز".

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ويذكر بأن موقف مارك زوكربيرغ تحول بشكل كامل لتأييد دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة وبعد التنصيب، لدرجة أن "ميتا" طبقت بعض التعديلات في منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها لتتماشى مع إدارة ترامب، وذلك بحسب ما جاء في تقرير "نيويورك بوست".