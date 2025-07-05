"هونر" تكشف عن أنحف هاتف قابل للطي لديها

أعلنت شركة "هونر" (Honor) الصينية عن الجيل الجديد من هاتفها القابل للطي "ماجيك في 5" (Magic V5) والذي يعد أنحف هاتف قابل للطي تطلقه الشركة مع مواصفات رائدة، وذلك قبل إعلان "سامسونغ" عن الجيل الجديد من هاتفها القابل للطي بأيام، بحسب تقرير وكالة "بلومبيرغ".

ويأتي الهاتف الجديد بسمك 8.8 مليمترات عند إغلاقه متفوقا بذلك على غالبية الهواتف القابلة للطي المتاحة حاليا، فهاتف "سامسونغ غالاكسي زد فولد 6" (Samsung Galaxy Z Fold 6) يأتي بسمك 12.1 مليمترا عند إغلاقه، فضلا عن وصوله إلى سمك الهواتف المعتادة عند إغلاقها، وفق تقرير "بلومبيرغ".

وأشار التقرير إلى أن "هونر" تنوي طرح الهاتف أولا في الصين بسعر يصل إلى 1256 دولارا مع وصوله إلى بعض الأسواق العالمية باستثناء السوق الأميركية كما جرت العادة، ويتوفر الهاتف في 4 ألوان مختلفة هي: الأبيض والأسود والذهبي والبني.

ولكن سمك 8.8 مليمترات سيكون متاحا فقط في اللون الأبيض، أما باقي الألوان ستكون بسمك 9 مليمترات، وبقية المواصفات متطابقة بين جميع الألوان، إذ يأتي الهاتف بشاشة خارجية بحجم 6.4 بوصات وشاشة داخلية بحجم 7.95 بوصات ومعدل تحديث صورة يصل إلى 120 هرتزا.

ويعتمد الهاتف على معالج "سناب دراغون 8 إيليت" (Snapdragon 8 Elite) وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات وآلية مقاومة للأتربة والمياه أفضل من المنافسين، كما يوفر الهاتف سرعة شحن تصل إلى 66 واطا في الشحن السلكي و50 واطا في الشحن اللاسلكي مع مساحة بطارية 5820 ملي أمبيرا في الساعة.

حاولت "هونر" جاهدة التغلب على عقبات عديدة أثناء تصميم الهاتف الجديد، وهي تبدأ عند حجم البطارية وسمكها فضلا عن معايير مقاومة المياه والأتربة، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي للشركة مع "بلومبيرغ".

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واستخدمت "هونر" تكنولوجيا الكربون السيليكوني المبتكرة لتتمكن من وضع بطارية كبيرة الحجم في سمك لا يتخطى 2.3 مليمتر، كما أكدت الشركة أنها اعتمدت على الذكاء الاصطناعي في تصميم الهاتف وتجميعه، وفق ما جاء في تقرير "بلومبيرغ".