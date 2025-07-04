برقيات تقنية.. "بايدو" تطلق أداة توليد مقاطع الفيديو ومشروع سيبراني جديد بالتعاون بين ألمانيا وإسرائيل

شهدت الأيام الماضية مجموعة من التطورات في عدة مجالات تقنية تؤثر في حياتنا اليومية بشكل كبير، بدءا من إعلان الحكومة الألمانية نيتها التعاون مع نظيرتها الإسرائيلية لتعزيز دفاعاتها السيبرانية وحتى إطلاق "بايدو" لأداة توليد مقاطع الفيديو التي تنافس "فيو 3″، وفيما يلي أهم تلك الأنباء:

1- القبة السيبرانية الألمانية.. مشروع جديد بالتعاون بين ألمانيا وإسرائيل

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت نية حكومته إنشاء مركز أبحاث سيبرانية مشترك بينها وبين الحكومة الإسرائيلية فضلا عن تعميق التعاون بين وكالات الاستخبارات لكلا البلدين، وذلك وفق ما جاء في تقرير وكالة "رويترز".

وقال دوبريندت خلال زيارة لإسرائيل: "الدفاع العسكري وحده لا يكفي لمواجهة هذا التحول الأمني. كما أن التحديث الكبير للدفاع المدني ضروري لتعزيز قدراتنا الدفاعية الشاملة". حسب "رويترز".

كما أشار التقرير إلى أن ألمانيا تنوي اتباع خطة أمنية من 5 نقاط تهدف لبناء "قبة سيبرانية" (Cyber Dome) كما وصفها دوبريندت كجزء من خطة تعزيز الدفاعات السيبرانية الألمانية، ويذكر بأن دوبريندت تم تعيينه حديثا في الشهر الماضي من قبل المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس.

2- "أوبن إيه آي" تدرس تعاونا جديدا مع "مايكروسوفت"

أجرى سام ألتمان مكالمة هاتفية مع المدير التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" ساتيا ناديلا لمناقشة الشراكة المستقبلية بين الشركتين، وذلك وفق ما جاء في تقرير "رويترز"

إذ وضح التقرير أن "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" يعيدان التفاوض في تفاصيل الشراكة القائمة بينهما، بما فيها الحصة المستقبلية التي تملكها "مايكروسوفت" داخل الشركة وبحسب التقرير، فإن "مايكروسوفت" كانت مستعدة لإيقاف المفاوضات حال عدم وصولهم لحل مرضي للطرفين.

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وبينما تظل تفاصيل الاتفاق الجديد بين الطرفين مجهولة حتى الآن، وضحت الشركتان في بيان مشترك أن المحادثات جارية مع تفاؤلهم بالعمل معًا لسنوات قادمة، وأما ألتمان فأشار خلال محادثة أجراها مع "نيويورك تايمز" ونقلتها "رويترز" إلى وجود بعض نقاط التوتر بين الطرفين مثلما يحدث في أي شراكة عميقة، ولكن في المجمل استفادت الشركتان كثيرا من هذه الشراكة.

3- "بايدو" تطلق أداة توليد مقاطع الفيديو الخاصة بها

كشفت "بايدو" الصينية عن أداة توليد مقاطع الفيديو الخاصة بها تحت اسم "ميوز ستيمر" (MuseSteamer) فضلا عن تحسين شامل لواجهة محرك البحث الخاص بها، وذلك وفق ما جاء من "رويترز".

وأضاف التقرير أن نموذج "بايدو" هو أداة لتحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو متحركة، وهي تأتي في 3 إصدارات إما "تربو" أو "برو" أو "لايت"، وهي قادرة على توليد مقاطع الفيديو حتى 10 ثوان.

كما قامت الشركة بتحسين واجهة محرك البحث بشكل كبير، إذ أصبح من الممكن كتابة أوامر أطول في محرك البحث فضلا عن دعم الأوامر الصوتية والبحث باستخدام الصور، وأصبحت النتائج الآن مولدة باستخدام ذكاء الشركة الاصطناعي بحسب تقرير "رويترز".