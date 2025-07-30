مبتكر "تسلا" الأصلي حزين.. والسبب "سايبر ترك"

أعرب مارتن إيبرهارد المؤسس المشارك الأصلي لشركة "تسلا" الذي ساهم في إطلاقها عام 2003 عن استيائه من الاتجاه الذي سلكته الشركة وابتكاراتها، وذلك وفق تقرير نشره موقع "غيزمودو" التقني.

ويذكر أن إيلون ماسك ليس من المؤسسين الأصليين لشركة "تسلا" أو الذين ساهموا في إطلاق الشركة عام 2003 رغم دوره في تعزيز مكانة الشركة ونموها ، إذ انضم إلى الشركة عام 2008 وفق التقرير.

ولا يتمتع ماسك بعلاقة جيدة مع المؤسسين السابقين للشركة، إذ تطور الأمر بينهم إلى قضية عام 2009 نتج عنها تسوية جعلت إيلون ماسك مشاركا مساهما مع المجموعة الأصلية حسب ما جاء في تقرير الموقع.

ووضح إيبرهارد موقفه من التوجه الأخير الذي سلكته "تسلا" بعد تركه لإدارتها في مقابلة يوتيوب مع كيم جافا، إذ قال إنه حزين بسبب تخلي الشركة عن برنامج السيارات الكهربائي الاقتصادي لأن هذا ما يحتاجه العالم أكثر من شاحنات كهربائية تبدو مثل شاحنات النفايات في إشارة لشاحنة سايبر ترك وفق ما جاء في التقرير.

ويعني إيبرهارد مشروع السيارات الاقتصادية الذي أعلنته الشركة سابقا، إذ وضح تقرير من " رويترز" أن ماسك يسعى لبناء سيارات كهربائية بكلفة تقل عن 25 ألف دولار حسب ما أشار تقرير الموقع.

ولكنْ تخلى ماسك عن المشروع تماما في الصيف الماضي وأنكر فكرة وجود المشروع من الأساس متهما "رويترز" بالكذب على متابعيها، ونشرت "رويترز" لاحقا تقريرا أثبت تخلي ماسك عن المشروع لصالح التاكسي ذاتي القيادة حسب تقرير الموقع.

ويشير تقرير موقع "غيزمودو" إلى أن "تسلا" ما زالت تنوي العمل على هذا المشروع بسبب مؤتمر المستثمرين الأخير الذي ظهرت فيه بعض الإشارات إلى المشروع والإعلان عن التطورات الأخيرة فيه نهاية هذا العام.

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ولم تكن كافة تعليقات إيبرهارد عن ماسك سيئة، إذ أثنى على جهوده في تحويل "تسلا" إلى إحدى أغلى الشركات، وقال إنه يشعر بالسعادة لنمو صغيره ونجاحه حسب ما جاء في التقرير.