كينيا تحتضن أول مؤتمر قاري مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي في أفريقيا

تستعد مدينة مومباسا الكينية لاستضافة أول مؤتمر قاري يُخصص بالكامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس/آب المقبل.

ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ مكانة كينيا كمحور إستراتيجي في الحوارات العالمية حول الذكاء الاصطناعي، بمشاركة أكثر من 1500 من القادة التنفيذيين، وصنّاع السياسات، والباحثين، والمبتكرين من مختلف أنحاء القارة والعالم.

ويسعى المؤتمر إلى بلورة إستراتيجيات وطنية لتوظيف الذكاء الاصطناعي، ووضع أطر أخلاقية لاستخدام تقنياته وتطويرها، إلى جانب تعزيز بيئة الاستثمار وتسليط الضوء على المواهب الأفريقية في هذا المجال المتنامي.

وسيشهد الحدث تفاعلات رفيعة المستوى بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إعداد توصيات وسياسات وتفاهمات عابرة للحدود بهدف تطوير المواهب الشابة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما ستُتاح للجامعات والمؤسسات البحثية في كينيا فرص للتعاون مع مراكز أبحاث دولية، خاصة في المجالات التطبيقية للذكاء الاصطناعي مثل التعليم الرقمي (EduTech)، والصحة (HealthTech)، والزراعة (AgriTech)، والمناخ (ClimaTech)، والإدارة الحكومية (GovTech)، والخدمات المالية (FinTech)، والتجارة (TradeTech)، والصناعة (InduTech).

ويُتوقع أن يسهم المؤتمر في تعزيز الحضور الأفريقي ضمن المنصات العالمية المعنية بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكين كينيا من لعب دور محوري في تحديد اتجاهات هذا القطاع محليا ودوليا.