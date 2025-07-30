"أوبن إيه آي" تكشف عن وضع جديد مخصص للطلاب

أعلنت "أوبن إيه آي" عن وضع جديد داخل روبوت الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" موجه خصوصا للطلاب لمساعدتهم على الدراسة بشكل أسهل وأيسر من النماذج الأخرى، وذلك وفق تقرير نشرته "إن بي سي".

ويأتي وضع الدراسة الجديد كما أطلقت عليه الشركة من أجل تشجيع التفكير النقدي وطرح أسئلة تسهل الدراسة والفهم على الطلاب، وذلك في اختلاف واضح عن الوضع المعتاد الذي يقوم بإجابة الأسئلة دون الكشف عن آلية حلها كما أشار التقرير.

وتقول ليا بيلسكي نائبة رئيس التعليم في "أوبن إيه آي" أن "شات جي بي تي" يستطيع تحسين المستوى الأكاديمي للطلاب بشكل ملحوظ عند استخدامه بطريقة ملائمة، مضيفة أن الوضع الجديد يمثل الخطوة الأولى في رحلة تحسين التعليم عبر "شات جي بي تي"، وذلك وفق ما ورد في التقرير.

وتضيف الشركة أن واحدا من كل 3 أشخاص في سن الجامعة يستخدم "شات جي بي تي" في دراسته، لذلك كان يجب على الشركة تقديم الوضع الجديد، ويعتمد هذا الوضع على توجيه أسئلة إرشادية بدلا من الإجابة على الأسئلة بشكل مباشر.

كما أكدت الشركة أنها استشارت معلمين وعلماء وخبراء تعليم فضلا عن الطلاب في أكثر من جامعة أثناء تطوير الوضع الجديد ليكون ملائما لاستخدامهم بشكل أفضل، وذلك وفق ما جاء في التقرير.

ويتزامن طرح الوضع الجديد مع تصريحات سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" حول دور الذكاء الاصطناعي في التعليم، إذ يرى أنه يغير آلية التعليم في المستقبل تماما.

ويشير التقرير إلى أن ألتمان ترك جامعة ستانفورد ولم يكمل دراسته بها، فضلا عن نيته عدم إدخال ابنه إلى الجامعة مستقبلا كما أوضح في أكثر من مقابلة سابقة.

ويتوفر الوضع الجديد من "شات جي بي تي" مجانا لكل مستخدمي المنصة وكل المشتركين بها بدءا من يوم الخميس المقبل، على أن يصدر لنسخة الجامعات خلال الأسابيع القادمة حسب ما جاء في التقرير.