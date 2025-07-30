تكنولوجيا

"أوبن إيه آي" تكشف عن وضع جديد مخصص للطلاب

ChatGPT
وضع الدراسة الجديد في "شات جي بي تي" مصمم خصوصا ليساعد الطلاب (شترستوك)
30/7/2025-|آخر تحديث: 16:53 (توقيت مكة)

أعلنت "أوبن إيه آي" عن وضع جديد داخل روبوت الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" موجه خصوصا للطلاب لمساعدتهم على الدراسة بشكل أسهل وأيسر من النماذج الأخرى، وذلك وفق تقرير نشرته "إن بي سي".

ويأتي وضع الدراسة الجديد كما أطلقت عليه الشركة من أجل تشجيع التفكير النقدي وطرح أسئلة تسهل الدراسة والفهم على الطلاب، وذلك في اختلاف واضح عن الوضع المعتاد الذي يقوم بإجابة الأسئلة دون الكشف عن آلية حلها كما أشار التقرير.

وتقول ليا بيلسكي نائبة رئيس التعليم في "أوبن إيه آي" أن "شات جي بي تي" يستطيع تحسين المستوى الأكاديمي للطلاب بشكل ملحوظ عند استخدامه بطريقة ملائمة، مضيفة أن الوضع الجديد يمثل الخطوة الأولى في رحلة تحسين التعليم عبر "شات جي بي تي"، وذلك وفق ما ورد في التقرير.

وتضيف الشركة أن واحدا من كل 3 أشخاص في سن الجامعة يستخدم "شات جي بي تي" في دراسته، لذلك كان يجب على الشركة تقديم الوضع الجديد، ويعتمد هذا الوضع على توجيه أسئلة إرشادية بدلا من الإجابة على الأسئلة بشكل مباشر.

SUN VALLEY, IDAHO - JULY 08: CEO of OpenAI Sam Altman arrives at the Sun Valley lodge for the Allen & Company Sun Valley Conference on July 8, 2025 in Sun Valley, Idaho. Every year, some of the world's wealthiest and most powerful figures from the media, finance, technology, and political spheres converge at the Sun Valley Resort for the exclusive week-long conference hosted by boutique investment bank Allen & Co. (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" لم يكمل تعليمه الجامعي ويرى أن الذكاء الاصطناعي يغير مستقبل التعليم تماما  (الفرنسية)

كما أكدت الشركة أنها استشارت معلمين وعلماء وخبراء تعليم فضلا عن الطلاب في أكثر من جامعة أثناء تطوير الوضع الجديد ليكون ملائما لاستخدامهم بشكل أفضل، وذلك وفق ما جاء في التقرير.

ويتزامن طرح الوضع الجديد مع تصريحات سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" حول دور الذكاء الاصطناعي في التعليم، إذ يرى أنه يغير آلية التعليم في المستقبل تماما.

ويشير التقرير إلى أن ألتمان ترك جامعة ستانفورد ولم يكمل دراسته بها، فضلا عن نيته عدم إدخال ابنه إلى الجامعة مستقبلا كما أوضح في أكثر من مقابلة سابقة.

ويتوفر الوضع الجديد من "شات جي بي تي" مجانا لكل مستخدمي المنصة وكل المشتركين بها بدءا من يوم الخميس المقبل، على أن يصدر لنسخة الجامعات خلال الأسابيع القادمة حسب ما جاء في التقرير.

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المصدر: مواقع إلكترونية

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