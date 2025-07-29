"كوبايلوت" يتصفح معك الإنترنت بعد تحديثه الأخير

قامت "مايكروسوفت" بتحديث مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها "كوبايلوت" ليصبح قادرا على تصفح الإنترنت مع المستخدم عبر متصفح "إيدج" ليستفيد من قدراته أثناء البحث عن المعلومات وتصفح الإنترنت، وفق تقرير "بلومبيرغ".

ووصفت "مايكروسوفت" الوضع الجديد لمساعد "كوبايلوت" على أنه وضع اختباري، في إشارة منها لكون الميزة مازالت تحت التجربة، وهي تحتاج إلى تفعيل يدوي من خيارات المتصفح كما جاء في التقرير.

وعند استخدام الوضع الجديد، يندمج شريط البحث الخاص بمتصفح "إيدج" مع صندوق الأوامر لمساعد الذكاء الاصطناعي الذي يستطيع بدوره قراءة المعلومات الموجودة في صفحات الإنترنت والتعرف عليها، والاستجابة لأوامر المستخدم بناء على هذه المعلومات.

ويؤكد تقرير "بلومبيرغ" أن هذه الخطوة تتسق مع اتجاه عالمي من الشركات المختلفة لجعل الذكاء الاصطناعي تكميليا لخدمات الإنترنت المعتادة، سواء كان عبر استبدال محركات البحث أو باستخدام روبوتات الدردشة.

وكانت "غوغل" قامت بأمر مماثل مع مساعد الذكاء الاصطناعي "جيميني" ومتصفح "كروم" عبر إضافة وضع الذكاء الاصطناعي بالمتصفح فضلا عن التحديثات المستمرة لمحرك البحث الخاص بها لدمج مزايا الذكاء الاصطناعي فيه مباشرة.

وقال شون ليندرسي نائب رئيس مايكروسوفت المسؤول عن تطوير متصفح "إيدج" ومنتجاته بمنشور الإعلان عن الميزة الجديدة في مدونة الشركة "نحن نشهد نقطة تحول في كيفية تفاعلنا مع الويب" وفق ما جاء في التقرير.

وتأتي هذه الخطوة لتستبدل آلية استخدام الذكاء الاصطناعي السابقة مع المتصفح، إذ كان المستخدم يحتاج للضغط على زر مخصص له لتظهر واجهة منفصلة لمساعد الذكاء الاصطناعي بدلا من دمجه داخل المتصفح بالشكل الحالي، حسب التقرير.

ويشير تقرير منفصل نشره مركز "ستات كاونتر" (Stat Counter) المختص بالإحصائيات أن معدل استخدام متصفح "إيدج" ظل ثابتا منذ العام الماضي عند معدل 5% رغم المزايا التي تضيفها الشركة مع بقاء الغلبة لمتصفح "كروم" بنسبة تقترب من 70%.