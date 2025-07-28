التسريبات تؤكد: "آيفون 17 برو" يحصل على مزايا كاميرا حصرية

يأتي هاتف "آيفون 17 برو" مع مزايا إضافية للكاميرا حصرية له، وتضم زرا إضافيا فضلا عن تقريب بصري بقوة 8 أضعاف وتطبيقا منفصلا للتحكم فيها وفق تقرير موقع "دبليو سي سي إف تيك" (Wccftech).

ويشير التقرير إلى أن "آبل" في الوقت الحالي تعاقدت مع شركة خارجية من أجل تطوير المواد الدعائية المستخدمة للترويج للجيل القادم من هواتفها، كما يؤكد أن شركة التسويق تذكر "آبل" كعميل لديها مما يجعل الشائعة أقرب للتصديق.

ويضم هاتف "آيفون 17 برو" و"برو ماكس" 3 تحسينات رئيسية على الكاميرا تجعله يختلف عن الأجيال السابقة من الهاتف والنسخ القياسية منه، وفي مقدمتها تأتي التحسينات على عدسة التقريب البصري، وفق ما جاء في التقرير.

وتستطيع الآن عدسة التقريب البصري الوصول إلى معدل تقريب 8 أضعاف مقارنة مع الأجيال السابقة التي كانت 5 أضعاف فقط، كما أن الهاتف يأتي مع تطبيق جديد تماما للتحكم في الكاميرا وسيكون حصريا له دون النسخ القياسية حسب التقرير.

ويذكر التقرير أن النسخ الاحترافية من هواتف "آيفون" تأتي مع زر إضافي للكاميرا في الجزء العلوي من الجهاز إلى جانب الزر الذي تم تقديمه في "آيفون 16" سابقا من أجل سهولة الوصول إلى إعدادات الكاميرا والتقاط الصور.

كما أكد اعتماد "آبل" على اللون الجديد ومكان شعار "آبل" الجديد في ظهر الهاتف، وأضاف أن النسخ الاحترافية تأتي مع دقة تصوير فيديو تصل إلى "8 كيه" (8K) بدلا من الدقة السابقة فضلا عن إمكانية التسجيل بالكاميرا الأمامية والخلفية معا.

وتجدر الإشارة إلى أن "آبل" تعلن عن الجيل الجديد من هواتفها خلال مؤتمرها السنوي الذي يقام عادة في سبتمبر/أيلول من كل عام، ومعه تعلن عن المزايا الجديدة في أنظمتها أيضا.