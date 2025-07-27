بالفيديو .. "سوبر ون" أول سيارة ذكية تتفاعل مع السائق وتشعر به

في فاعلية شملت عددا من المشاهير والمؤثرين أُقيمت الأسبوع الماضي، أعلنت شركة "فاراداي فيوتشر" الواقعة في كاليفورنيا والتي أسسها رجل الأعمال الصيني جيا يوتينغ، عن سيارة كهربائية ذكية هي الأولى من نوعها أُطلق عليها اسم "سوبر ون" (Super One)، تأتي مزودة بوجه رقمي في مقدمتها قادر على الإحساس بما تشعر به.

وتقول الشركة إن سيارتها الجديدة تستشعر الأشخاص حولها وتستمع لهم وتتحدث معهم باستخدام تقنية ذكاء اصطناعي توفرها الشركة، وما يميز هذه السيارة عن غيرها هو الشاشة الضخمة في مقدمتها التي تعمل بنظام "إي إيه آي إف.إيه.سي.إي" (EAI F.A.C.E) كما تسميه الشركة، وهدفه هو تغيير المظهر الجامد والتقليدي إلى عروض مليئة بالحيوية.

وتنتمي هذه السيارة إلى فئة تحظى بشعبية كبيرة في الصين، وهي فئة الفانات التنفيذية الفاخرة، ولكن الشركة "فاراداي فيوتشر" لم تؤكد ذلك رسميا، ومن المتوقع استيراد السيارة إلى كاليفورنيا وتجميعها في مصنع "إف إف آي إي فاكتوري" (FF ieFactory)، مع استخدام حوالي 50% من القطع المصنعة محليا، إلى جانب نظام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المطورة داخل الشركة، وهكذا ستكون السيارة نصف أميركية.

وبدأ العرض بالحديث عن مصنع جديد في الإمارات يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، وأيضا التوسع نحو أوروبا وشمال أفريقيا، وخلال العرض قال الرئيس التنفيذي للشركة يوتينغ جيا "بفضل نظام (EAI F.A.C.E) أصبح لدي روح وليس مجرد مركبة، وأنا هنا لإنهاء عصر وجه الزومبي في المركبات التقليدية من خلال جلب الحياة لألف سيارة من خلال ألف وجه مخصص، والأهم من ذلك هو القدرة على الإدراك والتفكير والاستدلال والتعاطف والتعبير أيضا".

وأضاف "أنا أقوم بتحويل كل مركبة إلى بوابة للتواصل مع العالم، ويجب أن تُقدّروا ذلك لأنني صنعت مركبة قادرة على فهمكم والتعبير عن رؤيتكم الفريدة للعالم".

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وفي لقطة لافتة تحدثت سيارة "سوبر ون" للتعريف عن نفسها قائلة: "أنا (سوبر ون)، ربما ترى مجرد سيارة ولكنني أكثر من ذلك، فأنا رفيق طريقك الذكي المصمم خصيصا لك. سأكون بجانبك على الدوام و سأوفر لك التركيز الهادئ في تنقلاتك اليومية بالإضافة إلى الراحة التامة والموثوقية في تنقلاتك الطويلة، وأنا رفيقك الدائم في مفاوضات العمل المهمة، و سأوفر لك الترحيب اللازم الذي تُحب أن تشعر به عند عودتك إلى المنزل مع عائلتك. هذه اللحظات التي تهمك حقا".

الناحية التقنية في "سوبر ون"

أبرز ما أشارت إليه الشركة في سيارتها حتى الآن هو "هيكلية وكيل الذكاء الاصطناعي المتجسد 6×4" كما سمته، وهو نظام يتكون من 6 منصات تكنولوجية تتحكم في 4 أنظمة فرعية تشمل أنظمة التوجيه وأنظمة الكبح وأنظمة نقل الحركة ونظام الهيكل السفلي، إلى جانب أنظمة القيادة المساعدة المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويُفترض أن يتفاعل هذا الذكاء مع السائق والركاب ويتعرف على احتياجاتهم وأذواقهم.

ومن المثير للاهتمام أنه يمكن استخدام الشاشة الأمامية لأهداف إعلانية، مما يجعلها عامل جذب للكثير من الشركات، ولكن رغم ذلك فإن الواجهة التفاعلية لا تعمل إلا عندما تكون السيارة متوقفة.

وتأتي سيارة "سوبر ون" في عدة إصدارات، مثل إصدار الستة مقاعد الذي يتميز بمقصورة مزودة بسكك تنزلق عليها مقاعد الصف الثاني والثالث، مما يسمح بتحريك المقاعد للأمام والخلف لتوفير مرونة في ترتيب المقاعد أو المساحة المخصصة للأمتعة.

وفي حال كنت ترغب بتجربة أكثر فخامة، فيمكنك اختيار إصدار "غوت" (GOAT) وهو إصدار من 4 مقاعد فقط، يضم شاشة ترفيهية كبيرة قابلة للسحب وثلاجة مدمجة ومزايا إضافية.

وفي الجزء الأمامي، تحتوي السيارة على 3 شاشات، شاشة عدادات مقاس 12.3 بوصة مدعومة بعرض معلومات على الزجاج الأمامي، وشاشة وسطية مقاس 15.6 بوصة للتحكم بالوظائف الرئيسية وشاشة بالحجم نفسه أمام الراكب الأمامي لتشغيل تطبيقات متنوعة.

وفي المنطقة الوسطى تتوفر عدة مساحات تخزين، تشمل حجرة تبريد وتسخين اختيارية ولوحة شحن لاسلكية للهاتف مزودة بتهوية، ومعظم وظائف السيارة تُدار عبر الشاشة الوسطية مع وجود بعض الأزرار على المقود.

وأما من الخارج، فإن تصميم السيارة يبدو أنيقا، إذ تأتي بواجهة أمامية كبيرة مع شبك يحمل شعار "إف إف" (FF)، وإضاءة مميزة في المقدمة والمؤخرة، والشكل العام أنيق وانسيابي وإن كان يظل أقرب لتصميم سيارات الفان الصغيرة أو المركبات متعددة الاستخدام "إم بي في" (MPV).

القوة والسعر

حتى الآن، لا توجد تفاصيل نهائية عن المحركات التي ستزود بها سيارة "سوبر ون"، ولكن من المتوقع أن يكون هناك خياران قادمان، وهما نسخة كهربائية بالكامل مزودة بمحركين، أو نظام يُسمى "إيه آي إتش إي آر" (AIHER) الذي يعمل عن طريق محرك الوقود لا يحرّك السيارة مباشرة، بل يُستخدم كمولد لشحن البطارية التي تُشغل المحرك الكهربائي، ولكن كل هذه الافتراضات ستتضح عند إعلان شركة "فاراداي فيوتشر" رسميا عن تفاصيل المحرك، وهو أمر لم يحدث بعد.

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وبالنسبة للسعر فلا يوجد رقم رسمي بعد، لكن من المتوقع أن يكون قريبا من أسعار سيارات فاخرة مثل كاديلاك إسكاليد -التي تبدأ من حوالي 100 ألف دولار- وبعض التوقعات تشير إلى أن سعر "سوبر ون" قد يبدأ من 70 ألف دولار تقريبا حسب الخيارات والتجهيزات، وتوفر الشركة خيارا لحجز سيارة لمن يرغب بدفع 100 دولار قابلة للاسترداد.