زوكربيرغ يخطف كبير علماء "شات جي بي تي" ليقود ثورة الذكاء الخارق في ميتا

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، يوم الجمعة أن شينغجيا تشاو، الشريك المؤسس لبرنامج شات جي بي تي التابع لشركة أوبن إيه آي، سيشغل منصب كبير العلماء في مختبرات ميتا للذكاء الاصطناعي، بحسب موقع سي إن بي سي.

وأطلق زوكربيرغ حملة توظيف مكثفة في مجال الذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات خلال الأسابيع الأخيرة، أبرزها استثمار بقيمة 14 مليار دولار في سكيل إيه آي (Scale AI)، كما أعلن في يونيو/حزيران عن منظمة جديدة تُسمى ميتا سوبرإنتليجينس لابس (Meta Superintelligence Labs) تعني مختبرات ميتا للذكاء الخارق، وتضم نخبة من باحثي ومهندسي الذكاء الاصطناعي.

وورد اسم تشاو ضمن التعيينات الجديدة الأخرى في مذكرة يونيو/حزيران، لكن زوكربيرغ قال يوم الجمعة إن تشاو شارك في تأسيس المختبر و"كان كبير علمائنا منذ اليوم الأول". سيعمل تشاو مباشرة مع زوكربيرغ وألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سكيل إيه آي، والذي يشغل منصب كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في ميتا.

كتب زوكربيرغ في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد كان شنغجيا رائدًا في العديد من الإنجازات، بما في ذلك نموذج جديد للتوسع، وبرز كقائد في هذا المجال". وأضاف "أتطلع إلى العمل معه من كثب لتعزيز رؤيته العلمية".

وبالإضافة إلى مشاركته في إنشاء شات جي بي تي، ساعد تشاو في بناء جي بي تي -4، والنماذج المصغرة، و4.1، وo3 من أوبن إيه آي، وكان سابقًا قائدًا لقسم البيانات الاصطناعية في أوبن إيه آي، وفقًا لمذكرة زوكربيرغ.

وستكون مختبرات ميتا للذكاء الخارق هي المكان الذي يعمل فيه الموظفون على نماذج أساسية، مثل سلسلة نماذج ومنتجات الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر "لاما"، ومشاريع أبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسية.

وصرح زوكربيرغ في وقت سابق من هذا الشهر بأن شركة التواصل الاجتماعي ستستثمر "مئات المليارات من الدولارات" في البنية التحتية للحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

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وكتب زوكربيرغ يوم الجمعة "ستكون السنوات القليلة القادمة مثيرة للغاية!".