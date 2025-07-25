غوغل تدفع تعويضا لأرجنتيني صوّرته عاريا في منزله

سيحصل أرجنتيني على تعويض من غوغل بعدما التقطت له خدمة "ستريت فيو" للملاحة صورة تظهره عاريا في فناء منزله، وفق حكم قضائي كشفت عنه الصحافة المحلية أمس الخميس، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وشعر الشرطي المدعي بالإهانة بعد نشر هذه الصورة العارية التي التُقطت له عام 2017 بواسطة خدمة الخرائط التابعة لمجموعة التكنولوجيا الأميركية العملاقة، عبر نشرة إخبارية تلفزيونية محلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم عدم ظهور الوجه -الذي عادة ما تخفيه خدمة "ستريت فيو" من غوغل بسبب أن اللقطة مأخوذة من الخلف- فإن تحديد موقع المنزل سهّل عملية التعرّف عليه في بلدة براغادو الصغيرة التي تقع على بُعد 210 كيلومترات من العاصمة بوينس آيرس، مما جعل منه هدفا لسخرية الجيران والزملاء، وفقا للشكوى.

ودافعت غوغل عن نفسها قائلة إن جدار المنزل كان منخفضا جدا، وإن المدعي "لم يحمِ خصوصيته".

وفي المحاكمة الأولى العام الماضي، حمّل قاض هذا الشخص المسؤولية عمّا حصل لأنه كان "يمشي في ظروف غير لائقة في حديقة منزله".

لكن في الاستئناف، أصدرت المحكمة قرارا لصالح المدعي، إذ قضت بأن الجدار الذي يبلغ ارتفاعه مترين كان مرتفعا بما يكفي، وأن غوغل "تدخلت" في خصوصيته و"أساءت لكرامته".

وورد أيضا في الحكم "لا أحد يريد أن يَظهر للعالم كما خلقه الله".

وأمرت المحكمة في بوينس آيرس شركتي غوغل الأرجنتين وغوغل بأن تدفعا للمدعي مبلغا قدره 16 مليون بيزو، أي حوالي 12 ألفا و600 دولار، تعويضا عن انتهاك كرامته.

لكنها برأت شركةَ الاتصالات "كيبل فيجن إس إيه" (Cablevision SA) وموقع "إل سنسور" (El Censor) الإخباري -المدعى عليهما في القضية- من أي مسؤولية عن نشر الصورة، معتبرة أن أفعالهما ساهمت في تسليط الضوء على خطأ غوغل.