3 كوابيس مرعبة تُبقي رئيس "شات جي بي تي" مستيقظا كل ليلة

عبر سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" عن مخاوفه من تقنيات الذكاء الاصطناعي والسيناريوهات التي تخيفه من الذكاء الاصطناعي، وفق تقرير موقع "ديجيتال تريندز".

وجاء حديث ألتمان هذا أثناء فعالية نظمها مجلس الاحتياطي الفدرالي وشارك فيها سام ألتمان على مسرح الحدث، إذ وجه أحدهم سؤالا له حول الأشياء التي تبقيه ساهرا طوال الليل، وفق ما أشار التقرير.

واختصر ألتمان هذه السيناريوهات في 3 نقاط رئيسة هي التي تخيفه من عالم الذكاء الاصطناعي وتجعله يقلق من تطوره المتسارع وهي:

1- الأشرار يحصلون على الذكاء الاصطناعي الخارق أولا

ويشرح ألتمان وجة نظره حول هذه النقطة موضحا أنه يمكن وصول "الأشرار أو أعداء" الولايات المتحدة لتقنية الذكاء الاصطناعي الخارق واستخدامها في الهجوم على المنشآت الحيوية قبل أن نتمكن من صنع ذكاء اصطناعي خارق قادر على الدفاع عن نفسه.

ويضيف قائلا: "لذا يقول أحد أعداء الولايات المتحدة: سأستخدم الذكاء الفائق لتصميم سلاح بيولوجي لتعطيل شبكة الكهرباء في الولايات المتحدة، واختراق النظام المالي والاستيلاء على أموال الجميع". وفق ما جاء في تقرير الموقع.

وأكد ألتمان أن قدرات الذكاء الاصطناعي على تصميم الأسلحة البيولوجية ومهارات الأمن السيبراني الخاصة به تتزايد بشكل كبير، إذ يحذره فريقه باستمرار حول هذه النقاط.

2- فقدان التحكم في نماذج الذكاء الاصطناعي

وذكر ألتمان أن إحدى مخاوفه هي أن يبدأ الذكاء الاصطناعي بالتصرف من أجل الحفاظ على نفسه وأن يصبح له وعي خاص به يجعله يرفض الأوامر الموجهة له من المستخدمين، حسب ما جاء في التقرير.

كما عبر ألتمان عن مخاوفه من هذا الأمر خاصة مع تزايد قدرات الذكاء الاصطناعي وتحوله إلى نماذج خارقة وقادرة على المزيد من الأشياء.

وأضاف أنه يمتلك وحدة مخصصة في "أوبن إيه آي" لوضع قيود الأمان على الذكاء الاصطناعي حتى لا يصل الأمر إلى هذه المرحلة.

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3- سيطرة نماذج الذكاء الاصطناعي على العالم

ورغم كون هذا السيناريو مستقبلي ويبدو قادما من أفلام الخيال العلمي بشكل كبير، فإنه يثير قلق سام ألتمان، إذ عبر عن ذلك قائلا "تصبح نماذج الذكاء الاصطناعي متأصلة في المجتمع… لدرجة أننا لا نستطيع فهم ما يفعلونه، لكننا نعتمد عليهم نوعا ما. وحتى من دون ذرة من الحقد من أحد، قد ينحرف المجتمع في اتجاه غريب نوعا ما".

وأشار إلى أن المستقبل قد يشهد رئيسا أميركيا يترك إدارة البلاد لنماذج الذكاء الاصطناعي لأنها تطورت بشكل كبير يتفوق على مفهومنا.

واستنكر ألتمان أيضا آراء الخبراء الذين يدعون قدرتهم على توقع مستقبل الذكاء الاصطناعي والأثر الذي يملكه على مجتمعنا، وأضاف قائلا إن هذه التقنية متطورة ومختلفة للغاية بشكل يجعل توقعها أمرا صعبا للغاية.