ما أسباب اللقاءات السرية الأخيرة بين بيزوس وترامب وما علاقة ماسك بها؟

زار الملياردير الأميركي ومالك منصة "أمازون" جيف بيزوس البيت الأبيض بشكل سري خلال الأيام الماضية، وجلس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدة جاوزت الساعة، وذلك وفق تقرير نشره موقع "سي إن بي سي".

وجاءت الأنباء عن هذه الزيارة السرية من خلال مصادر مطلعة رفضت الإفصاح عن هويتها بالبيت الأبيض، كما أكدتها بيانات حركة الطائرات الخاصة التي يتابعها جاك سويني المبرمج المهتم بمتابعة حركة الطائرات الخاصة المملوكة لأثرياء التقنية، وفق ما جاء في التقرير.

وأوضح سويني أن طائرة خاصة من طراز "غلف ستريم جي 700" (Gulfstream G700) مرتبطة بجيف بيزوس هبطت في دالاس، فيرجينيا، خارج واشنطن قبل أن تغادر مباشرة في اليوم الثاني، حسب ما جاء في التقرير.

ولم يذكر التقرير سبب الزيارة أو الأمر الذي تحدث فيه ترامب وبيزوس خلال لقائهما السري، ولكن بيزوس يعد من أثرياء التقنية الذين ارتبط اسمهم بإدارة ترامب خلال دورته الرئاسية الثانية بعد هجوم واسع بين الطرفين في الفترة الأولى، وذلك وفق التقرير.

وأشار تقرير "سي إن بي سي" إلى أن جيف بيزوس يملك عدة شركات أخرى إلى جانب "أمازون"، ومن بينها شركة "بلو أوريجين" التي تعد المنافس الأكبر لشركة إيلون ماسك الفضائية "سبيس إكس"، فضلا عن امتلاكه صحيفة واشنطن بوست.

ويذكر أن ترامب وصف بيزوس بأنه شخص جيد ومذهل بعد أن قررت شركته "أمازون" ألا ترفع أسعار منتجاتها بشكل كبير بسبب الضرائب التي فرضها ترامب في الفترة الأخيرة، وذلك حسب ما جاء في التقرير.

ولا تعد هذه المقابلة الأولى بين ترامب وبيزوس في فترة الرئاسية الجديدة، إذ يؤكد التقرير أن بيزوس قابل ترامب وتحدث معه في أكثر من مناسبة بعد أن تدهورت علاقته بإيلون ماسك، حسب ما جاء في التقرير.

لذا قد يكون السبب وراء هذه اللقاءات والأحاديث المطولة هو محاولة بيزوس الاستحواذ على بعض عقود وكالة "ناسا" الفضائية التي كان ماسك يعتمد عليها سابقا، وذلك وفق تقرير "سي إن بي سي".

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ويشير التقرير أيضا إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة "بلو أوريجين" ديف ليمب زار البيت الأبيض مؤخرا للحديث عن العقود الحكومية أيضا، حسب التقرير.