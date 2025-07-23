"غوغل" تكشف عن تصميم هاتف "بيكسل 10" رسميا

تفصلنا أسابيع عن مؤتمر "غوغل" للكشف عن أجهزة "بيكسل 10" رسميا، ولكن بسبب الشائعات العديدة المنتشرة عن الأجهزة قررت الشركة الكشف عن تصميم الجهاز في مقطع فيديو رسمي، وذلك وفق ما جاء في تقرير موقع "ذا فيرج" التقني.

وظهر الفيديو الجديد في الصفحة الرسمية لأجهزة "بيكسل 10" التي تقوم ببيع الأجهزة مباشرة، وهو ما يؤكد كافة التسريبات التي ظهرت سابقا عن الجهاز وتصميمه، وذلك وفق ما جاء في التقرير، ويؤكد مقطع الفيديو أن "غوغل" تنوي طرح الهاتف مع عدسة ثالثة إضافية في الكاميرا الخلفية الخاصة به والتي تأتي بتصميم مميز وفريد عن بقية الهواتف.

ويشير تقرير "ذا فيرج" إلى أن هذه العدسة تعمل كعدسة تقريب بصري كان الهاتف يفتقدها في الأجيال السابقة، وباستثناء العدسة يأتي الهاتف بتصميم مشابه للجيل السابق "بيكسل 9".

ورغم أن الشركة لم تؤكد بعد بقية مواصفات الهاتف أو بقية الأجهزة التي تأتي في عائلة "بيكسل 10" وهي "بيكسل 10 برو" و"بيكسل 10 برو إكس إل"، إلا أن الشائعات وضحت كافة مواصفات الهواتف الجديدة بالتفصيل.

ويشير تقرير نشره موقع "سي نت" (Cnet) إلى أن الهاتف يأتي مع الجيل التالي لمعالجات "تنسور" (Tensor) التي تصنعها "غوغل" لدى شركة "تي إس إم سي" التايوانية خصيصا لهواتفها فضلا عن الاعتماد على معمارية 3 نانومتر في تصميم المعالج.

ويأتي هاتف "بيكسل 10" مع مستشعر كاميرا أساسي بقوة 50 ميغابكسلا من "سامسونغ" فضلا عن عدسة واسعة وعدسة تقريب بصري والعدسة الأمامية من "سامسونغ"، وأما العدسة الواسعة للغاية فهي تأتي من صناعة "سوني" وفق ما جاء في التقرير.

ولم يشر التقرير إلى المزايا البرمجية الجديدة التي قد تصل إلى هواتف "بيكسل 10″، ولكن من المتوقع أن يكون للذكاء الاصطناعي الغلبة فيه أسوة ببقية الشركات، فضلا عن وجود عدة مزايا للذكاء الاصطناعي في نظام "أندرويد 16".