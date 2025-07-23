تسريبات توضح خطة آبل للأعوام الثلاثة القادمة

تخطط "آبل" لتطوير أجهزة "آيفون" وبقية أجهزتها بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بدءا من هذا العام، وذلك وفق التقرير الذي نشره موقع "ناين تو فايف ماك" (9to5mac) التقني.

واعتمد الموقع في تقريره على مجموعة من الشائعات التي ظهرت من عدة مسربين معروفين، من بينهم مينغ تشي كو وواين ما لتغطية التوقعات لأجهزة "آبل" خلال السنوات الثلاث القادمة، بدءا من حدث هذا العام حتى عام 2027.

ويشير التقرير إلى أن أجهزة "آيفون 17 برو ماكس" التي تصدر هذا العام تأتي أسمك من الأجيال السابقة بسبب زيادة حجم البطارية، مع اعتماد "آبل" على وجود "آيفون 17 آير" الجديد الذي يعد أنحف هاتف تقدمه الشركة.

ويتوقع التقرير أن يجذب "آيفون 17 آير" أنظار المستخدمين أكثر من بقية هواتف الشركة، كونها ركزت على تصميمه أكثر من المواصفات المختلفة، مؤكدا أن "آبل" في العام المقبل تطرح نسخة اقتصادية من هاتف "آيفون 17" مثلما حدث مع أجهزة "آيفون 16 إي" التي جاءت بسعر اقتصادي ودون بعض المزايا الموجودة في "آيفون 16".

كما تطرح الشركة في العام المقبل أول هاتف قابل للطي خاص بها ليحمل اسم "آيفون 18 فولد" إذا لم يتم تغير اسمه، ويأتي مع شاشة داخلية بحجم 7.8 بوصات، وشاشة خارجية بحجم 5.5 بوصات، من دون وجود فاصل بارز في منتصف الشاشة.

ويتوقع التقرير أن تقوم "آبل" بالتخلي عن الجزيرة الديناميكية الموجودة حاليا في أجهزة "آيفون 18 برو" و"برو ماكس" لتستبدلها مع ثقب شاشة صغير للغاية.

وبحلول 2027 تطلق "آبل" جهاز "آيفون 18" الاقتصادي في مطلع العام وبعد طرح أجهزة "آيفون 18" قبلها بعد أشهر، وفي حدث سبتمبر/أيلول، تطلق الشركة "آيفون 19" بأجهزتهم المختلفة، بدءا من "آير" ووصولا إلى "فولد".

ويشير التقرير إلى أن "آيفون 19" سيتزامن مع الذكرى الـ20 لطرح أجهزة "آيفون" للمرة الأولى وبالتالي قد نرى "آيفون" مع شاشة كاملة دون أي ثقوب فيه.

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ويتفق هذا التقرير مع عدة تقارير أخرى أشارت إلى خطة "آبل" بخصوص الأعوام الثلاثة القادمة، خاصة طرح الهاتف القابل للطي، وذلك بعد التقرير الأخير الذي نشرته "بلومبيرغ" وأشارت فيه إلى تعديل نظام "آي أو إس 27" ليتلاءم معه.