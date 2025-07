2.5 مليار طلب يوميا وتسريبات عن النموذج الخامس.. هل يهدد شات جي بي تي عرش غوغل؟

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" أن نموذج "شات جي بي تي" يستقبل يوميا أكثر من 2.5 مليار أمر، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني.

ورغم أن الشركة لم تعلن مباشرة عن معدل الاستهلاك هذا، إذ ظهرت في البداية ضمن تقرير نشرته وكالة "أكسيوس" عن مصادر مجهولة، ولاحقا أكد روب فريدلاندر المتحدث الرسمي باسم "أوبن إيه آي" هذه البيانات لموقع "ذا فيرج".

وتضمن تقرير "أكسيوس" مجموعة من البيانات المهمة حول استخدام النموذج بشكل مكثف، إذ أظهرت البيانات وجود 330 مليون طلب يوميا من المستخدمين بالولايات المتحدة، وهذا يعني أن غالبية مستخدمي النموذج من خارجها.

فضلا عن ذلك، أكد التقرير أن النسخة المجانية من "شات جي بي تي" هي الأكثر استخداما بين منتجات الشركة المختلفة، إذ أشار التقرير إلى امتلاكها أكثر من 500 مليون مستخدم نشط أسبوعيا بدلا من 300 مليون مستخدم نشط في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويشير تقرير "ذا فيرج" إلى أن هذه الأرقام تعكس نموا واضحا في معدل استخدام نموذج "شات جي بي تي" سواء كان في معدل الطلبات اليومي أو حتى معدل المستخدمين النشط أسبوعيا، فضلا عن وصول معدل الطلبات الموجهة للنموذج إلى 912.5 مليار طلب سنويا.

ورغم أن هذا المعدل يظل أقل من عمليات البحث التي تتم عبر محرك "غوغل" والتي تصل إلى 5 تريليونات عملية بحث سنويا، فإنها تعكس نمو "شات جي بي تي" بشكل كبير وتحوله إلى منافس شرس أمام "غوغل" كما وضح التقرير.

وتأتي هذه الإحصائيات على خلفية ظهور عدة شائعات حول "جي بي تي 5" (GPT-5) الذي يعد الجيل الجديد من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة وتعتمد عليه الشركة لتشغيل منتجاتها، وذلك وفق تقرير موقع "تيك رادار" (TechRadar) التقني.

وجاءت الشائعات حول النموذج الجديد من عدة مصادر، أولها كان المهندس والخبير التقني تيبوربلاهو عبر حسابه في منصة "إكس"، إذ وضع مستندا يعمل عليه ويشير بشكل مباشر إلى النسخة الأولية من "جي بي تي 5".

ثم كشف شيكون تشانغ الباحث في "أوبن إيه آي" عن وجود النموذج وقرب طرحه في مناقشة نشرت في منصة "إكس" أيضا، وذلك إلى جانب اكتشاف باحثين مستقلين لوجود النموذج في حافظة الاختبار الداخلية الخاصة بشركة "أوبن إيه آي"، وذلك وفق تقرير "تيك رادار".

Just launched ChatGPT Agent (sorry GPT-5 waiters, it is coming!), the most capable AI agent model to date! It has been such an honor to be part of a crazy sprint to get this amazing model trained and shipped together with an absolutely gem team (@isafulf , @caseychu9 ,…

— Xikun Zhang 张熙堃 (@xikun_zhang_) July 17, 2025