"نتفليكس" تعتمد لأول مرة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالها

اعتمدت "نتفليكس" على مشاهد مولدة بالذكاء الاصطناعي في أحدث إنتاجاتها للمرة الأولى، في خطوة من شأنها تعزيز عالم السينما والتلفاز، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان.

ووضح تيد ساراندوس الرئيس التنفيذي المشارك للشركة أن المسلسل الأرجنتيني "الإيتيرناوت" (The Eternaut) ضم بعض المشاهد التي ولدت باستخدام الذكاء الاصطناعي قائلا: "نحن لا نزال مقتنعين بأن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة مذهلة لمساعدة المبدعين على صنع أفلام ومسلسلات أفضل، وليس فقط أرخص".

وأضاف أن قصة المسلسل تدور حول مجموعة ناجين من كارثة تساقط الثلوج السامة السريعة والمدمرة، لذا احتاجت الشركة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم مشاهد سقوط المباني في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وفق ما جاء في التقرير.

وأشار إلى أن فناني المؤثرات البصرية أتمو تصميم المشهد في وقت أسرع بـ10 مرات عن تنفيذه يدويا باستخدام الأدوات والتقنيات المعتادة في المؤثرات البصرية، وذلك دون التضحية بالجودة أو دقة المنتج النهائي.

كما خفض استخدام الذكاء الاصطناعي الميزانية الإجمالية للمسلسل مقارنة بالأعمال المماثلة له وفق تصريحات ساراندوس، مشيرا إلى أن ميزانية مثل هذا العمل دون استخدام الذكاء الاصطناعي كانت مرتفعة للغاية.

وأكد ساراندوس أن الذكاء الاصطناعي لم يستخدم لاستبدال فناني المؤثرات البصرية، ولكن لتسريع عملهم بدلا من الاعتماد على الأدوات اليدوية التقليدية، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي مكن المبدعين من توسيع إمكانيات سرد القصص على الشاشة، وفق تقرير الغارديان.

يذكر أن الذكاء الاصطناعي كان سببا في اندلاع أزمة واسعة المدى في هوليود عام 2023 بسبب المخاوف من الاعتماد عليه واستبدال الفنانين البشر من مختلف الفئات، سواء كانوا ممثلين أو ممثلين صوتيين أو حتى كتاب أعمال وفناني مؤثرات بصرية.

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وبعد عدة تظاهرات وإضرابات وصلت هوليود إلى حل وسط لإرضاء المعترضين وضمان عدم استبدالهم باستخدام الذكاء الاصطناعي.