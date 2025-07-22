كيف يستخدم رؤساء كبرى شركات التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية؟

يبدو أن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضرا في كل مكان هذه الأيام، ويبدو أن الرؤساء التنفيذيين للشركات يستمتعون به، فالتكنولوجيا أثرت على قطاعات عديدة في السوق العالمية مثل التعليم والرعاية الصحية والترفيه.

وبحسب تقديرات شركة الاستشارات "بي دبليو سي" (PwC)، يمكن أن يضيف الذكاء الاصطناعي نحو 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، ولهذا يرى العديد من الرؤساء التنفيذيين أن تحسين الإنتاجية هو الجانب الأكثر قيمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبالمقابل، لا يقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي عند كبار التكنولوجيا على الإنتاجية وحسب، بل يتوسع ليشمل حياتهم الشخصية. من جين-سون هوانغ إلى تيم كوك، إليك كيف يستخدم بعض الرؤساء التنفيذيين الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية.

جين-سون هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"

يُعد جين-سون هوانغ من أبرز الشخصيات في عالم التقنية اليوم، وتُصنف شركته "إنفيديا" التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها بين أكثر الشركات قيمة في العالم بقيمة سوقية بلغت 3.92 تريليونات دولار، إذ تركز الشركة بشكل أساسي على تصميم وتصنيع الشرائح الإلكترونية التي تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وخلال مؤتمر معهد ميلكن العالمي الذي عُقد في مايو/أيار عام 2024، قال هوانغ إنه يستخدم برامج الذكاء الاصطناعي لتعلّم مفاهيم جديدة، وقال: "أستخدم الذكاء الاصطناعي كمدرّس خاص كل يوم، أطلب منه أن يشرح لي المفاهيم الجديدة كأني طفل بعمر 12 عاما، ثم أطلب منه التعمق تدريجيا حتى يصل إلى مستوى الدكتوراه".

ويرى هوانغ أن قدرة الذكاء الاصطناعي على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها بسرعة يمكن أن تردم فجوة المهارات التقنية، حيث قال في المؤتمر: "من بين الموجودين في هذه القاعة، من المحتمل أن القليل فقط يعرف كيف يبرمج بلغة سي++، لكن في المقابل النسبة الأكبر منكم تستطيع البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والسبب هو أن الذكاء الاصطناعي يفهم أي لغة تريدها".

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وفي مقابلة مع موقع "وايرد" عام 2024، كشف هوانغ أنه يستخدم أدوات مثل "شات جي بي تي" و "بيربلكستي" (Perplexity) في أبحاثه بشكل يومي تقريبا، وقال "أحيانا، أريد التعرف على موضوع مثل اكتشاف الأدوية بمساعدة الحاسوب، فأبدأ بتكوين فهم عام، ثم أطرح أسئلة أكثر دقة… وهذا ما أحبه في نماذج اللغة الكبيرة".

ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت

تعد مايكروسوفت من أكبر المستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أطلقت مساعدها الذكي "كوبايلوت" عام 2023، وأبرمت شراكة بقيمة 13 مليار دولار مع "أوبن إيه آي" عام 2024، كما أنشأت فرقا متخصصة لتطوير هذه التقنية.

وسبق أن تحدث ساتيا ناديلا الذي يقود مايكروسوفت منذ 2014 عن الطريقة التي غيّرت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي عملنا وتعاملنا مع المهام الذهنية. وبحسب تقرير نشرته "بلومبيرغ" في مايو/أيار الماضي، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا أساسيا من حياة ناديلا، سواء داخل العمل أو خارجه.

وفي مقابلة نُشرت في شهر مايو/أيار الماضي قال إنه يستمتع بحلقات البودكاست رغم أنه لا يستمع إليها، فهو يُحمّل النصوص الخاصة بها إلى تطبيق "كوبايلوت" ليتمكن من مناقشة المحتوى مع مساعد صوتي أثناء تنقلاته، وعند وصوله إلى مقر مايكروسوفت في ولاية واشنطن، يستخدم "كوبايلوت" لتلخيص رسائل "آوتلوك" و "تيمز"، كما يستعين بما لا يقل عن 10 وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين من "كوبايلوت أستوديو" لمساعدته في تحضير الاجتماعات والبحث.

سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"

أصبح سام ألتمان أحد أبرز الشخصيات في وادي السيليكون بفضل نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر شهرة "شات جي بي تي". فمنذ إطلاق النسخة التجريبية من روبوت الدردشة عام 2022، انتشر التطبيق بشكل واسع على وسائل التواصل، حيث بدأ المستخدمون يسألون عن كل شيء في الحياة.

ومنذ ذلك الوقت، واصلت الشركة تطوير نماذج "جي بي تي" (GPT) المتقدمة ووسعت حضورها عالميا، رغم المنافسة القوية من شركات التقنية الصينية مثل "ديب سيك".

وذكر ألتمان أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي في حياته اليومية لتسهيل المهام، وخلال ظهوره في بودكاست "ريثينغينغ" (ReThinking) مع آدم غرانت، قال: "بصراحة، أستخدم الذكاء الاصطناعي بطرق مملة، أستخدمه لطلب المساعدة في معالجة جميع رسائل البريد الإلكتروني أو في تلخيص الوثائق والتقارير".

ومن جهة أخرى، قال ألتمان إن الذكاء الاصطناعي ساعده في رحلته كأب جديد، وفي مقابلة بودكاست نُشرت الشهر الماضي، قال ألتمان إنه أصبح يستخدم "شات جي بي تي" بشكل مكثف بعد ولادة طفله الأول في فبراير/شباط الماضي.

وأضاف مبتسما "من الواضح أن الناس كانوا يُربون الأطفال منذ زمن بعيد من دون شات جي بي تي، لكن لا أعلم كيف كنت سأفعل ذلك من دونه"، وأشار إلى أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي للبحث عن مراحل تطور الأطفال.

تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل

دخلت شركة آبل سوق الذكاء الاصطناعي العالمي تحت قيادة الرئيس التنفيذي تيم كوك الذي أعلن عن ميزة "آبل إنتلجنس" (Apple Intelligence) في مؤتمر الشركة العالمي للمطورين عام 2024، كما كشف عن مجموعة من الميزات الأخرى القائمة على الذكاء الاصطناعي آنذاك، بما في ذلك ميزة "إيمج بلايغراوند" (Image Playground) وإمكانية إزالة تفاصيل الخلفية غير المرغوب فيها من الصور.

وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" في العام نفسه، تحدث كوك عن استخدامه الشخصي للتقنية قائلا إن "آبل إنتلجنس" تساعده في تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة، وذلك يوفر له وقتا ثمينا على مدار اليوم. وأضاف أن "توفير الوقت هنا وهناك يصنع فرقا كبيرا في نهاية اليوم أو الأسبوع أو الشهر… لقد غيّر ذلك حياتي بالفعل".

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وفي عام 2023، وخلال ظهوره في برنامج "غود مورنينغ أميركا"، عبّر كوك عن حماسته لمستقبل الذكاء الاصطناعي قائلا إن "هناك تطبيقات مميزة فعلا لهذه التقنية، ونحن نتابعها من كثب".

جيريمي واكسمان الرئيس التنفيذي لشركة "زيلو"

بدأت شركات التقنية العقارية مثل "زيلو" (Zillow) تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم، ففي عام 2023 أعلنت الشركة عن إطلاق ميزة البحث باستخدام اللغة الطبيعية المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسهيل تصفح الموقع على المستخدمين.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، ذكر واكسمان أنه يقضي وقتا كبيرا في مراجعة الاجتماعات التي فاتته وقراءة الوثائق المُعدّة، فبدلا من مشاهدة فيديو بسرعة x1.5 أو قراءة مقطع صوتي طويل، يطلب من "شات جي بي تي" أن يتصرف كأنه في مكانه الوظيفي "كرئيس تنفيذي"، ثم يعطيه جميع المعلومات أو البيانات من الاجتماعات أو الوثائق، ويطلب منه تلخيصها بشكل يناسب احتياجاته في العمل.

وأشار واكسمان إلى أنه يشجع موظفي "زيلو" على تجربة الذكاء الاصطناعي داخل الشركة، وقال "نظمنا ما نسميه أيام الذكاء الاصطناعي بهدف عرض المشاريع التي استخدمت الذكاء الاصطناعي، كما بدأنا إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في اجتماعاتنا المهمة، مثل اجتماعات مراجعة المنتجات".