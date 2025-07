فيديو يكشف المفاجآت داخل أول مطعم لتسلا

افتتحت شركة "تسلا" أبواب أحدث ابتكاراتها للزوار، وهو مطعم ذو تصميم مستقبلي مكون من عدة طوابق ومتاح لزواره طوال اليوم وعلى مدى أيام الأسبوع، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ديجيتال تريندز" (Digital Trends) التقني.

وكان إيلون ماسك وعد في وقت سابق بأن هذه المطاعم ستكون نقطة لتقديم الطعام فائق الجودة وقضاء وقت ممتع في أجواء مشحونة بالطاقة مثل سيارات "تسلا" الخارقة، حسب ما جاء في التقرير.

ويأتي افتتاح الفرع الأول للمطعم في هوليود مع وعد من المدير التنفيذي للشركة بافتتاح المزيد من الفروع حول العالم في القريب العاجل، وذلك وفق تقرير الموقع.

كما شاركت "تسلا" عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" مقطعا ترويجيا للمطعم يضم جولة حية للمكان تستعرض أجواءه والمناطق الترفيهية المتاحة به، بدءا من منطقة تناول الطعام الراقية وحتى السطح الترفيهي الذي يمكنك مشاهدة الأفلام فيه، فضلا عن منطقة شحن السيارات الموجودة بالأسفل، وهي توفر 80 شاحنا سريعا من الطراز الرابع لسيارات "تسلا".

ويظهر المقطع روبوت "أوبتيموس" (Optimus) البشري أيضا الخاص بالشركة، وهو موجود داخل خزانة عرض زجاجية لتأمينه، وذلك رغم أن الروبوت ظهر في مقاطع سابقة وهو يقدم المشروبات والطعام لزوار المطعم وفق التقرير.

وشارك إيلون ماسك أيضا صورة علوية للمطعم التقطت بواسطة المسيرات، وأضاف التقرير أن هذا المطعم يعد حلما من أحلام إيلون ماسك القديمة، إذ لمح له منذ 5 سنوات ماضية في تغريدة عبر منصة "تويتر" آنذاك.

If our retro-futuristic diner turns out well, which I think it will, @Tesla will establish these in major cities around the world, as well as at Supercharger sites on long distance routes.

An island of good food, good vibes & entertainment, all while Supercharging! https://t.co/zmbv6GfqKf

— Elon Musk (@elonmusk) July 21, 2025