شاهد "ذا تيربو".. سكوتر كهربائي يحاكي قوة البوغاتي

شهد قطاع المركبات الكهربائية تطورا متزايدا في السنوات الماضية، ورغم انتشار السيارات الكهربائية وتنوعها إلا أن الثورة الأكبر في هذا القطاع كانت مع السكوتر، إذ تمكنت الشركات من تعزيز قدراته وإيصال سرعته لمنافسة السيارات المعتادة والكهربائية.

ويأتي سكوتر "ذا تيربو" (The Turbo) من شركة "بو" (Bo) البريطانية كواحد من أقوى أجهزة السكوتر الكهربائي القادر على الوصول إلى سرعة 160 كيلومترا في ساعة لمدى يتخطى 240 كيلومترا بفضل بطاريته المميزة، وفق التقرير الذي نشره موقع "إنغادجيت" التقني.

ويشير الموقع إلى أن الفريق الذي عمل على تطوير السكوتر وتأسيس الشركة، كان يعمل سابقا في قسم الهندسة المتقدمة في فريق "ويليامز" لسباقات فورمولا 1، وقد استغل خبراته من أجل تطوير السكوتر وطرحه في الأسواق.

ويأتي السكوتر بمحرك كهربائي مزدوج بقوة تصل إلى 24 ألف واط أو ما يعادل 32 حصانا مع بطارية بحجم 1800 واط ساعة مع فتحات تهوية مستوحاة من سيارات فورمولا 1 للحفاظ على تبريد المحرك والبطارية، حسب التقرير.

كما تؤكد الشركة في موقعها الرسمي والبيان الذي أرسلته إلى موقع "إنغادجيت" أن السكوتر يتمتع بنسبة وزن قوة تحاكي سيارات "بوغاتي" الفائقة، ويضيف التقرير، أن "ذا تيربو" اختبره الدراج المحترف تري وايت بطل سباقات الدراجات النارية.