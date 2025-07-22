تسريبات جديدة عن "آيفون" القابل للطي و"آيباد برو" مزود بكاميرتين أماميتين

تشير التقارير إلى معالجات "إم 5" (M5) من "آبل" تصدر العام المقبل مما يعني تحديث معالجات أجهزة "آيباد برو" لتتماشى مع الجيل الجديد من المعالجات، ولكن تقرير "بلومبيرغ" يشير إلى أن "آيباد برو" القادم يأتي مع كاميرتين أماميتين.

ويتوقع التقرير أن يأتي الجيل القادم من "آيباد برو" مع كاميرا أمامية في الوضع الأفقي فضلا عن كاميرا أخرى في الحافة المجاورة للسماح بإجراء مكالمات الفيديو في الوضع الرأسي، وذلك بعد أن نقلتها "آبل" إلى الوضع الأفقي بالعام الماضي.

ويعني هذا أن الكاميرا الجديدة في أجهزة "آيباد برو" تأتي في المكان المعتاد بالأجيال السابقة قبل جيل "إم 4" حيث كانت تعمل مع مكالمات الفيديو في الوضع الرأسي بشكل أفضل، ولن يشمل هذا التغير عدسة بصمة الوجه التي تستخدمها الشركة، إذ تظل في مكانها الافتراضي في الوضع الأفقي كما كانت في الجيل السابق لأن الكاميرا الإضافية مخصصة فقط لالتقاط الصور ولن تضم أي مستشعرات، وفق ما جاء في التقرير.

ووضح التقرير أيضا أن الجيل القادم الذي يصدر في عام 2026 يأتي مع معالجات "إم 5" من دون وجود اختلاف يذكر في تصميم الجهاز سواء كان في السمك أو استخدام كاميرا خلفية واحدة فقط.

ويتزامن طرح "آيباد برو" بالمعالج الجديد مع طرح أجهزة "آيفون" القابلة للطي كما أشار التقرير، إذ أكد نية "آبل" الاعتماد على شاشات "سامسونغ" القابلة للطي، مما يوحي بأن الهاتف قد يأتي بشاشة مقاربة لشاشة "غالاكسي زي فولد 7" الجديد.

كما أكد التقرير أن "آبل" تعمل على دمج مزايا الشاشات القابلة للطي بشكل كبير في نظام "آي أو إس 27" لمعالجة التحديات التي ولدت من الشاشات القابلة للطي في أجهزة "آندرويد" الأولى.

ويتوقع مارك غورمان، محرر تقرير "بلومبيرغ" وأحد أشهر الخبراء في ما يتعلق بأجهزة "آبل"، أن يكون سعر "آيفون" القابل للطي ألفي دولار على الأقل أسوة بما قامت به "سامسونغ" في الجيل الجديد من أجهزتها.