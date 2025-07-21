وضع الهاتف مقلوبًا قد يحل أكبر مشكلات آيفون

استطاعت "آبل" تقديم العديد من التحسينات والتطورات على هواتفها الرائدة خلال السنوات الماضية، ورغم هذا يظل أداء بطارية هواتف "آيفون" أحد أكثر ما يزعج مستخدمي الهاتف، وحسب تقرير نشرته "ديلي ميل" توجد طريقة بسيطة لجعل أداء البطارية يزيد ويستمر فترة أطول.

وتعتمد هذه الطريقة على وضع الهاتف مقلوبا حتى يخفي الشاشة ويغلق المستشعرات الموجودة في الشاشة وتحديدا مستشعر القرب الموجود في الهاتف، وذلك وفق تقرير "ديلي ميل".

وتعمل هذه الطريقة على جعل الشاشة مظلمة ولا تضيء مع أي تنبيه يصل إلى الهاتف، وبالتالي تحافظ على البطارية لأطول فترة ممكنة دون تثبيت أي تطبيقات خارجية أو التعديل في مزايا الهاتف الأساسية بسبب المستشعرات الموجودة في الشاشة.

وتأتي هواتف "آيفون" مع ميزة ظهرت للمرة الأولى في عام 2015 مع نظام "آي أو إس 9" تدعى "مستشعر الكشف عن الوجه"، إذ يستطيع الهاتف استشعار إن كنت تضعه على أذنك أثناء الحديث أو أمام وجهك أم لا، وبناء على ذلك تعمل بعض المزايا في الهاتف.

ومن ضمن هذه المزايا ميزة خفض صوت نغمة الرنين عند النظر إلى الهاتف أو إضاءة الشاشة عند وصول تنبيهات، وكون الهاتف بعيدا عن وجه المستخدم، كما أشار تقرير "ديلي ميل".

لذا فإن وضع الهاتف مقلوبا يعطل هذا المستشعر ويجعله يظن أن المستخدم في مكالمة تليفونية وعليه لا تضيء الشاشة لعرض التنبيهات الجديدة.

ويؤكد تقرير "ديلي ميل" أن إضاءة الشاشة ولو ثوانٍ معدودة عند استقبال العديد من التنبيهات يؤدي إلى نفاد بطارية الهاتف أسرع من المعتاد.

كما يشير إلى دراسة نشرت في عام 2023 عن عدد التنبيهات التي تستقبلها الفتيات في فترة المراهقة حيث وجدت أن عددها يتجاوز 230 تنبيها في اليوم الواحد.

إعلان

وأضاف تقرير "ديلي ميل" أن بعض الفتيات يستقبلن ما يصل إلى 5 آلاف تنبيه في اليوم الواحد، وذلك بمفرده مسؤول عن جعل البطارية تنفد سريعا.

كما توجد طريقة أخرى لتقليل وصول هذه التنبيهات، وهي عبر استخدام ميزة أوضاع الاستخدام والتركيز الموجودة في الهاتف، وذلك حسب التقرير.

إذ يمكنك التوجه إلى خاصية أوضاع التركيز من خلال قائمة الإعدادات، ثم تحديد التطبيقات التي ترغب في استقبال التنبيهات منها أو جهات الاتصال التي ترغب في استقبالها، وبعد ذلك يقوم الهاتف تلقائيا بجعل أي تنبيه، خارج القائمة التي حددتها، صامتا كاملا ولا يضيء الهاتف.