ماذا يقدم "شات جي بي تي إيجنت" الجديد؟

كشفت شركة "أوبن إيه آي" مؤخرا عن ميزة جديدة ضمن "شات جي بي تي" وأطلقت عليها "شات جي بي تي إيجينت" (ChatGPT Agent)، في إشارة للحاق الشركة بركب عملاء الذكاء الاصطناعي الذي كان الصيحة الأحدث في هذا القطاع.

وتأتي مع الميزة الجديدة مجموعة من الاستخدامات المتنوعة والمختلفة التي تتيح لروبوت "شات جي بي تي" وظائف أكثر من مجرد الإجابة عن التساؤلات التي ترد من المستخدمين، فعبر هذه الميزة يتحول الروبوت بشكل كامل إلى عميل ذكاء اصطناعي قادر على تنفيذ الوظائف المعقدة بدقة كبيرة.

ويوضح ياش كومار وإيزا فولفورد -رئيس المنتج ورئيس الأبحاث في "شات جي بي تي إيجنت" على التوالي- في مقابلتهم مع موقع "ذا فيرج" التقني أن الشركة بنت نموذج ذكاء اصطناعي جديدا، خصيصا للعمل مع "شات جي بي تي إيجنت"، وهو ما يمنحه قدرات تتفوق على نماذج الشركة السابقة.

وأضافوا أن الأداة الجديدة لديها القدرة على تصفح تقويم المستخدم وبريده الإلكتروني، ثم تقديم ملخص لأهم الأحداث التي ينتظرها المستخدم اليوم والأشياء التي يحتاج للإجابة عنها بشكل سريع، فضلا عن التسوق نيابة عن المستخدم وبناء العروض التقديمية.

ورغم أن هذه الجوانب جميعا تبدو مثل الأعمال المعتادة من عملاء الذكاء الاصطناعي، فإن المختلف في "شات جي بي تي إيجنت" هو أنك تستطيع القيام بكل هذه الأشياء من خلال أداة واحدة فقط، فضلا عن استغلال قوة نماذج "جي بي تي" الخاصة بالشركة.

ولكن ما الفرق بين "شات جي بي تي إيجنت" وبقية نماذج الذكاء الاصطناعي وعملائه؟

العمل كمساعد حقيقي

يحاول عملاء الذكاء الاصطناعي منذ ظهورهم للمرة الأولى تأدية الوظائف بشكل مقارب للمساعد البشري، ويعد هذا هو الهدف الرئيسي لهم.

ولكن في الحقيقية لا ينجح جميع عملاء الذكاء الاصطناعي في هذا الأمر، ويظهر هذا بوضوح عند الوصول إلى النتائج النهائية التي أحيانا ما تكون خطأ أو غير قابلة للاستخدام، فضلا عن مواجهة بعض التحديات في الوصول إلى بعض المواقع والخدمات.

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ولكن "شات جي بي تي إيجنت" يتجنب هذا الخطأ بشكل كبير، ويعمل مثل موظف بشري موجود لخدمتك ومساعدتك، وذلك بفضل القدرات الجديدة التي أضافتها الشركة فيه.

إذ يأتي النموذج مع أكثر من أداة مبنية بداخله لتيسير عمله، بدءا من متصفح الإنترنت المماثل لمتصفحات الإنترنت المعتادة وحتى المتصفح النصي فقط الذي يستخدم في حال كان المطلوب لا يحتاج للصور أو مقاطع الفيديو ومحرر النصوص وأداة اختبار الأكواد البرمجية.

ويستطيع النموذج التنقل بين هذه الأدوات الثلاث بحرية تامة حسبما تتطلب منه المهمة، فإذا طلبت منه كتابة كود برمجي تجده يستخدم واجهة الأوامر بدلا من المتصفح، وإذا طلبت منه كتابة نص أو رسالة يستخدم المتصفح النصي وهكذا.

كما يتخطى النموذج مرحلة توليد الأفكار إلى تنفيذها بالآلية التي تختارها، فإذا طلبت منه تجهيز خطة لعطلة في إسبانيا، فإن النموذج يستخدم المتصفح للبحث عن أفضل رحلات الطيران في الوقت الذي تحدده، ثم أفضل أسعار الفنادق في الوقت ذاته، وأخيرا يضع خطة للمزارات السياحية بناء على موقع الفندق والتوقيت الذي تكون موجودا فيه.

وتظهر هذه المهارة تحديدا عند طلب تجهيز خطة لتناول الطعام أو جدول طعام أسبوعي مع تجهيز الموارد اللازمة له، فتجد النموذج يقوم بتجهيز الخطة بناء على تفضيلاتك، ثم يقوم بتجهيز قائمة المواد المطلوبة، وأخيرا يمكنه طلب هذه المواد لك إذا كنت ترغب في ذلك.

ويستطيع النموذج الجديد الوصول إلى أي نوع من أنواع المحتوى وأي موقع موجود على الإنترنت، وذلك لأن المتصفح الموجود بداخله هو أقرب إلى متصفح حقيقي يمكنه ضغط الأزرار ورؤية الصور والضغط عليها وحتى تحميل الملفات وتنظيمها.

إيقاف النموذج في أي مرحلة

أضافت "أوبن إيه آي" في نموذج "شات جي بي تي إيجنت" أداة جديدة تدعى وضع المراقبة، وهي تتيح لك مراقبة النموذج وهو يعمل في الوقت المباشر بشكل يتخطى النماذج الأخرى.

ويضم هذا الوضع عدة جوانب مختلفة، بدءا من إجبار المستخدم على البقاء في الصفحات التي تضم معلومات حساسة ويعمل بها "شات جي بي تي إيجنت" حتى ينتهي من عمله، وإلا فإن الوظيفة تنتهي، وحتى وضع المراقبة لمنع النموذج من تسريب البيانات أو إعطاء أجوبة خاطئة.

ويوفر وضع المراقبة إمكانية تحكم كاملة في نموذج "شات جي بي تي إيجنت"، إذ تستطيع بكل سهولة إيقاف النموذج في أي مرحلة من المراحل التي يتصرف بها، وذلك إما لتصحيح خطوة خطأ قام بها أو حتى لإضافة خطوة إضافية.

الوصول إلى الخدمات كافة

ويضم النموذج أيضا ميزة جديدة تدعى "الموصلات" (Connectors)، وهي تتيح لـ"شات جي بي تي إيجنت" الاتصال بالخدمات الخارجية التي تقوم باستخدامها دون طلب كلمة المرور أو اسم المستخدم.

إذ يتم تثبيت الموصلات في الأداة الخارجية وربطها بحساب "شات جي بي تي إيجنت" من أجل البدء في وظائف النموذج وتنفيذ الطلبات الموجهة إليه بشكل سريع وسلس.

وتتيح هذه الميزة للنموذج الوصول إلى خدمات مثل "جيميل" أو "غوغل درايف" وغيرها من الخدمات الذكية التي يعتمد عليها المستخدمون يوميا.

ويقوم النموذج بتأدية الوظائف داخل هذه الخدمة بشكل مستمر كأن المستخدم نفسه موجود، ويتضمن هذا بناء العروض التقديمية أو صفحات الميزانية وغيرها من الوظائف المتنوعة.

كما أن الأدوات المتاحة بداخله تساعده على أداء أغلب الوظائف المطلوبة منه على نحو سهل وسلس كأن المستخدم يقوم بها بنفسه في حاسوبه، فضلا عن قدرته على التعامل مع البيانات الضخمة التي تتضمن عددا كبيرا من المدخلات.

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متى يتوفر "شات جي بي تي إيجنت"؟

أوضح تقرير "ذا فيرج" أن الأداة بدأت بالفعل في الوصول التدريجي لمستخدمي خدمات "شات جي بي تي" المدفوعة، مع توقعات بوصولها أيضا إلى مستخدمي الشركات والمؤسسات التعليمية لاحقا هذا العام، ولم تحدد الشركة بعد موعد صدورها للمنطقة الأوروبية.