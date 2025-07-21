برقيات تقنية.. "غروك" مخصص للأطفال ورواتب موظفي الذكاء الاصطناعي في "ميتا" جنونية

شهد هذا الأسبوع عدة مفاجآت على الساحة التقنية تضمنت إعلان إيلون ماسك عن نسخة جديدة من روبوت "غروك"، عقب الأزمة التي تسبب فيها، فضلا عن معلومات جديدة عن فريق الذكاء الاصطناعي الخارق الذي تعمل "ميتا" على تكوينه، وإليكم أهم هذه المفاجآت.

1- "غروك بيبي".. روبوت ذكاء اصطناعي موجه للأطفال

غرد إيلون ماسك -عبر حسابه على منصة إكس– معلنا نيته طرح نموذج ذكاء اصطناعي مخصص للأطفال يدعى "غروك بيبي"، وذلك وفق ما نشرته وكالة بلومبيرغ.

وبينما لم يتطرق ماسك لمزايا الروبوت الجديد، فإنه اكتفى بالتأكيد أن الروبوت سيكون ملائما للأطفال ويضم محتوى ملائما للأطفال أكثر من المحتوى الموجود على منصة إكس، وذلك وفق بلومبيرغ.

وأشارت الوكالة إلى الأزمة التي تسبب فيها "غروك" مؤخرا على منصة إكس بعد نشره عدة تغريدات معادية للسامية تسببت في إيقاف الروبوت لعدة أيام قبل عودته للعمل مجددا.

2- علامة مائية على الصور المولدة من "شات جي بي تي"

كشف تقرير نشره موقع "أندرويد أُثوريتي" (Android Authority) المختص بالتقنية عن نية شركة "أوبن إيه آي" وضع علامة مائية على الصور المولدة باستخدام روبوت الدردشة "شات جي بي تي".

ويأتي تقرير الموقع بعد تحليل الملفات الموجودة في أحدث نسخة تجريبية من تطبيق "شات جي بي تي" المتوفرة للهواتف المحمولة، إذ وجد آثار خيار يدعى "الحفظ بدون علامة مائية" وهذا يعني أن الوضع الافتراضي لحفظ الصور سيكون باستخدام العلامة المائية.

ولم يستطع الموقع التأكد إن كانت ميزة حفظ الصور بدون علامة مائية متاحة للمستخدمين كافة أم فقط للمشتركين في الخدمات المدفوعة من "شات جي بي تي"، وذلك وفق التقرير الذي نشره.

ومن جانبها، لم تكشف "أوبن إيه آي" بعد عن هذه الميزة أو تتحدث عنها، مما يعني أنها قد تختفي عند خروج هذه النسخة من المرحلة التجريبية، حسب تقرير الموقع.

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3- معلومات جديدة عن تكوين فريق الذكاء الاصطناعي الخارق في "ميتا"

يتقاضى موظفو فريق الذكاء الاصطناعي الخارق الجديد من "ميتا" بين 10 و100 مليون دولار سنويا، وذلك وفق أحدث تقرير نشره موقع "دبليو سي سي إف تيك" (WCCFTECH) المختص بالتقنية.

ويستند التقرير إلى تسريب من أحد موظفي الفريق وصل إلى أحد مستخدمي منصة إكس، ويضم التسريب التركيب الكامل لفريق الذكاء الاصطناعي الخارق الجديد الذي تعمل "ميتا" على ضمه.

كما تنوعت المعلومات الموجودة ضمن التقرير، إذ أشار إلى أن الفريق في الوقت الحالي يضم 44 موظفا تقريبا، نصفهم من الصين، فضلا عن كون 75% منهم حملة الدكتوراه.

واكد التقرير أن فريق "ميتا" يضم 40% من الموظفين السابقين في "أوبن إيه آي"، و20% من موظفين سابقين في "ديب مايند" التابعة لـ"غوغل"، و15% من شركة "سكيل إيه آي" التي استحوذت "ميتا" عليها الأسابيع الماضية.