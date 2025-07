تسريبات: ألوان جديدة من نصيب "آيفون 17 برو"

تشير أحدث التسريبات إلى أن هاتف "آبل" القادم "آيفون 17 برو" يأتي مع 5 ألوان، فضلا عن لون ذهبي جديد يصدر للمرة الأولى في هذا الهاتف، وذلك وفق تقرير نشره موقع ديلي ميل.

ويأتي التسريب -عبر منشور على منصة إكس- من المسرب المعروف سوني ديكسون، الذي شارك عددا من الشائعات في السابق عن "آبل" وتحققت جميعها، وذلك وفق تقرير ديلي ميل.

ويؤكد ديكسون في المنشور أن إطار الكاميرا الجديد الموجود في الهاتف يأتي بلون مماثل للون الهاتف نفسه، ولن يكون بلون مختلف، كما يشير إلى أن اللون الجديد سيكون نحاسيا أو ذهبيا دكانا، ويتماشى ذلك مع سياسة "آبل" في طرح الألوان مع الهواتف الجديدة.

iPhone 17 lens protection cover will match the phone color. The orange one for the Pro Max might hint at a new shade, possibly dark gold or copper. pic.twitter.com/BMamZ45now

ولكن يشير تقرير آخر نشره موقع "ماك ورلد" (Macworld) التقني المختص بأجهزة "آبل" أن اللون الجديد سيكون أقرب إلى البرتقالي اللامع تحت اسم "تي سي إكس بابايا" (TCX papaya).

ويستند الموقع في توقعاته إلى مذكرة داخلية حصل عليها من مصادر داخل الشركة حول الألوان المستخدمة في الهواتف الجديدة ودرجات الألوان من شركة "بانتون" المستخدمة والأكواد الخاصة بها، وذلك وفق تقرير ديلي ميل.

كما قام أحد مستخدمي منصة إكس بتحويل هذه الأكواد إلى ألوان فعلية ومشاركتها في تغريدة مباشرة، وذلك لعرض اللون الجديد وتقريبه من الواقع.

ويشير تقرير ديلي ميل إلى رد فعل متفاوت بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي على الألوان الجديدة للهاتف، بين مرحب لدرجة اللون الجديدة ومعارض لها.

Acc to @9to5mac These are the color codes that are expected to resemble the upcoming iPhone 17 models.👇🏻😍

17Pro Blue – 194025 Mood Indigo💙

17Pro Papaya- 151243 Papaya 🧡

17Air Light Gold – 110604 Gardenia💛.

I ve attached the colour samples for these 3 along with other Color… pic.twitter.com/hK7slnn3uH

— Richie Boss (@RichieBoss1298) July 17, 2025