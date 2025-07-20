أشهر 10 "مقالب" تقنية وكيف يمكنك تجنبها

يسعى كثير من الأشخاص إلى "المقالب" لأجل المتعة والضحك، وإذا كنت من محبي التكنولوجيا فيمكنك استخدام عديد من التقنيات والحيل السرية لخداع أصدقائك والإيقاع بهم، ولكن إذا لم تكن كذلك، فربما تحتاج لهذا المقال الذي سنذكر لك أبرز 10 مقالب تقنية وكيف تعمل.

قلب الشاشة رأسا على عقب

أحد أسهل المقالب التي يتعرض لها عديد من الأشخاص هو قلب شاشة الحاسوب رأسا على عقب، حتى لا يستطيع التحكم بالفأرة أو لوحة اللمس بسهولة ليعيد الشاشة لوضعها الطبيعي.

يمكن عمل هذه الخدعة على نظام ويندوز من خلال النقر بزر الفأرة الأيمن على سطح المكتب، واختيار إعدادات العرض، ثم غير اتجاه الشاشة إلى أفقي (مقلوب).

أما بالنسبة لنظام "ماك"، اضغط باستمرار على زر "أوبشن" (Option) واذهب إلى تفضيلات النظام ثم الشاشة، سيظهر لك خيار "تدوير الشاشة"، الذي يسمح لك بقلب الشاشة رأسا على عقب، كما يمكنك إعادة الشاشة إلى طبيعتها في الإعدادات نفسها.

تغيير شكل مؤشر الفأرة إلى شكل مشغول دائما

هذه الخدعة البسيطة التي ستجعل المستخدم يعتقد أن جهازه معطل طوال الوقت وسيبقى ينتظر انتهاء التحميل الزائف الذي زرعته في المؤشر دون أن يفهم أي شيء، وغالبا سيحاول إعادة تشغيل الحاسوب واستخدام لوحة المفاتيح حتى يكتشف الأمر، وهذه الخدعة مزعجة جدا، لأنه لا يوجد مستخدم يُسر بمؤشر الفأرة المشغول دائما.

تعمل هذه الخدعة على نظام ويندوز بالذهاب إلى الإعدادات ثم الفأرة واختيار المؤشرات، وتغير "المؤشر العادي" إلى الشكل الذي يظهر عند الانشغال وهو رمز دائرة زرقاء تدور باستمرار.

وبالنسبة لمستخدمي آبل فلا توجد طريقة مباشرة لهذا المقلب، لكن يمكنك العبث بالمؤشر بطريقتك الخاصة. انتقل إلى تفضيلات النظام ثم إمكانية الوصول واختر العرض، وقم بتكبير حجم المؤشر إلى أقصى درجة، وإذا أردت زيادة التأثير، جرب عكس الألوان أو رفع التباين لأقصى درجة في القسم نفسه.

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تغيير إعدادات التصحيح التلقائي

أحد المقالب التي يقوم بها الأصدقاء هي تغيير إعدادات التصحيح التلقائي، وتكمن فكرة هذا المقلب في تعديل إعدادات التصحيح التلقائي في الحاسوب أو الهاتف، بحيث يتم استبدال كلمة شائعة أو مفتاح المسافة بكلمة أخرى غير متوقعة، مثلا يمكنك استبدال كلمة يستخدمها صديقك كثيرا بجملة غريبة تستفزه فيها، أو أن تغيّر كلمة عادية إلى خطأ إملائي مزعج تصعب ملاحظته.

للقيام بذلك على الحاسوب في برنامج "وورد" (Word) ادخل إلى ملف، ثم خيارات، واختر التدقيق، وبعدها اضغط على خيارات التصحيح التلقائي، وإذا أردت تغيير ذلك على مستوى النظام فيمكنك استخدام "أوتوهوتكي" (AutoHotkey).

وفي أجهزة "ماك" ادخل إلى تفضيلات النظام، ثم لوحة المفاتيح، فالنص، وانقر على علامة "+" لإضافة استبدال، كما يمكنك فعل ذلك على أجهزة آيفون من خلال الإعدادات، ثم لوحة المفاتيح واختر استبدال النص، وقم بإضافة التصحيح الذي تريد.

تغيير تخطيط لوحة المفاتيح

أغلب المستخدمين يعتمدون على الأحرف المطبوعة على لوحة المفاتيح من أجل الكتابة، ولكن ماذا لو ضغطت على حرف ما وكتب الحاسوب حرف آخر تماما، سوف تظن أن حاسوبك تعرض للاختراق وأن هذا نتيجة برمجية خبيثة تصيب لوحة المفاتيح، ولكن في الحقيقة قد يكون أحد أصدقائك غير تخطيط لوحة المفاتيح ليصنع مقلبا بك.

ولعمل ذلك لا بد أن يدخل إلى إعدادات لوحة المفاتيح واختيار لغة الكتابة (العربية مثلا)، ثم اختيار إعدادات اللغة، وإضافة تخطيط لوحة مفاتيح معين، مثلا (Arabic 102) أو أي تخطيط تريده، ثم عيّنه كتخطيط افتراضي.

حجب مستشعر الفأرة بغطاء

إذا كان الشخص يستخدم حاسوبه طوال الوقت، فمن المؤكد أنه يستخدم الفأرة باستمرار وأحد المقالب البسيطة هي توقف الفأرة بشكل مفاجئ بطريقة بسيطة دون اختراق حاسوبه، كل ما عليك فعله هو انتظاره حتى يغفل عن حاسوبه، ثم ضع له غطاء مثل ورقة ملاحظة على مستشعر الفأرة ولصقها بلاصق ناعم حتى لا يشعر بصعوبة في تحريكها ويكتشف الأمر.

صورة الشاشة المحطمة

أحيانا تكون المقالب البسيطة هي الأكثر تأثيرا، فتغيير خلفية شاشة شخص ما بسرعة يُعد أمرا سهلا ويُحدث صدمة كبيرة، ولكن للحصول على أفضل النتائج يمكنك أخذ لقطة شاشة للشاشة الرئيسية، وإضافة تأثير الزجاج المتكسر فوقها، مما يعطي الانطباع بأن الشاشة تحطمت فعلا.

وهناك عديد من التطبيقات في متاجر الجوالات التي توفر هذه الخدعة، أما بالنسبة لنظام ويندوز فيمكن تغيير الشاشة إلى "الشاشة الزرقاء" أو استخدام موقع يعرضها في المتصفح وتشغيله بوضع ملء الشاشة من خلال زر F11.

شغل التطبيقات أو المواقع تلقائيا كل بضع دقائق

تخيّل أن نافذة متصفح تفتح تلقائيا كل عدة دقائق على موقع عشوائي أو أن هناك رسالة مخصصة تظهر فجأة على الشاشة -يمكنك كتابة "لقد تم اختراقك"- لجعل المستخدم يشعر وكأنه في مأزق، حيث سيحاول اكتشاف السبب، ولن ينجح في الغالب وستستمر النوافذ في الظهور. بالتأكيد سيظن أن حاسوبه مصاب بأحد البرامج الضارة وسوف يجلس يفكر بالخطأ الذي ارتكبه.

ولتنفيذ هذه الخدعة كل ما عليك هو استخدام أداة "جدولة المهام" (Task Scheduler) في نظام ويندوز، ومن ثم إنشاء مهمة جديدة واختيار المتصفح كتطبيق للتشغيل، ثم أضف رابط الموقع الذي تريد فتحه، وحدد له وقت التكرار (مثلا كل 5 دقائق أو حتى كل دقيقة إن كنت تنوي إزعاجا مضاعفا).

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طبعا لإيقاف الخدعة تحتاج لإعادة ضبط الإعدادات مرة أخرى، بالطريقة نفسها.

تغيير أصوات النظام

أحد المقالب السريعة والفعالة تغيير أصوات النظام في جهاز صديقك، وكل ما عليك فعله هو تحميل بعض ملفات الصوت بصيغة "ويف" (wav) واستبدال أصوات النظام الرئيسية من خلال لوحة التحكم، على سبيل المثال غيّر صوت بدء تشغيل ويندوز إلى صوت ضحكة شريرة أو نباح كلب.

ولتغيير أصوات النظام أدخل إلى الإعدادات في نظام ويندوز، ومن خيار النظام، اختر الصوت، ثم اضغط على "مزيد من خيارات الصوت" في الإعدادات المتقدمة، وستظهر لك نافذة فيها جميع أصوات النظام، حيث يمكنك تغيير الأصوات التي تريدها.

أيقونات سطح المكتب المزيفة

تعمل هذه الخدعة بأخذ لقطة شاشة لسطح مكتب المستخدم، ثم جعلها خلفية للجهاز وبعدها إخفاء الأيقونات الحقيقية وشريط المهام. في البداية سيبدو كل شيء طبيعيا، لكن لا شيء سيعمل عند النقر عليه، لأن كل ما يراه مجرد صورة ثابتة.

ولو أردت تصعيب الأمر عليه، حرّك بعض الأيقونات وخذ صورة جديدة، وكرر العملية أكثر من مرة حتى يبدو سطح المكتب فوضويا ومليئا بالأيقونات، لكن أغلبها غير قابل للنقر.

التحكم بجهاز الضحية عن بُعد باستخدام فأرة أو لوحة مفاتيح لاسلكية

بدلا من استخدام برامج معقدة مثل "تيم فيور" (TeamViewer)، يعمل هذا المقلب البسيط عن طريق توصيل مستقبل فأرة أو لوحة مفاتيح لاسلكية في الجزء الخلفي من جهاز المستخدم دون أن يلاحظ، ومن مكتبك يمكنك تحريك المؤشر أو فتح البرامج أو كتابة رسائل غريبة، وستشاهد الحيرة ترتسم على وجهه بينما يبدو وكأن جهازه يتحرك وحده.