"آبل" تطارد المسؤول عن تسريبات "آي أو إس 26"

شارك اليوتيوبر جون بروسير في مطلع العام مقطعا على قناته الخاصة يستعرض فيه نظام "آي أو إس 19" كما كان يطلق عليه وقتها، ورغم أنه لم يعرض الشكل النهائي للنظام، فإن "آبل" قررت مقاضاته، حسب تقرير موقع "آرس تكنكيا" (Ars Technica) التقني.

ووجهت "آبل" تهمة تسريب أسرار الشركة إلى جون بروسير فضلا عن شخص آخر يدعى مايكل راماتشيوتي كان صديقا لأحد موظفي "آبل" يدعى إيثان ليبنيك الذي يملك هاتفا يعمل بالنسخة القادمة من النظام، وذلك وفق تقرير الموقع.

كما حاز الموقع على نسخة من الشكوى التي قدمتها "آبل" وتضمنت تفاصيل الحادثة من وجهة نظر الشركة، إذ تمكن راماتشيوتي من الوصول إلى هاتف ليبنيك في منزله وقام بمحادثة بروسير عبر منصة "فيس تايم" وأراه النسخة الأولية من النظام.

ويشير التقرير إلى أن التسريبات المتعلقة بالشركة شائعة للغاية، ولكنها قررت هذه المرة مقاضاة بروسير وراماتشيوتي اللذين تآمرا معا للوصول إلى هاتف أحد موظفي "آبل" وتسريب أسراره على "اليوتيوب" من أجل التربح.

وتأتي معلومات "آبل" عن ملابسات هذا التسريب من خلال رسالة صوتية أرسلها راماتشيوتي إلى ليبنيك قبل أن يقوم الأخير بتسليمها للشركة، بالطبع قامت بفصل ليبنيك بسبب عدم قدرته على حماية أسرار الشركة وهواتفها التجريبية، فضلا عن ضلوعه في عدة تسريبات سابقة، وذلك حسب تقرير "آرس تكنكيا".

For the record: This is not how the situation played out on my end. Luckily have receipts for that.

I did not “plot” to access anyone’s phone. I did not have any passwords. I was unaware of how the information was obtained.

Looking forward to speaking with Apple on this. https://t.co/NSUlJPMbld

